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千人鐵馬漫遊新竹縣 單車網紅SUSU領騎山海秘境

2019-11-10 14:17聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

2019新竹縣自行車節「Easy Bike鐵馬漫遊新竹縣」今早在新埔鎮義民廟登場...
2019新竹縣自行車節「Easy Bike鐵馬漫遊新竹縣」今早在新埔鎮義民廟登場，由單車網紅徐甘舒Susu擔任領騎人。記者陳斯穎／攝影
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2019新竹自行車節「Easy Bike鐵馬漫遊新竹縣」今早在新埔鎮義民廟登場，吸引近1300人參加，縣長楊文科等人為活動祈福，並鳴槍宣布開騎，由單車網紅徐甘舒Susu擔任領騎人，與千名車友展開34公里小鎮單車旅遊，深入竹縣地方賞山景、看海景、品美食。

楊文科表示，希望透過此活動，作為竹縣單車旅遊示範路線，帶動旅遊新型態，並將騎乘單車的焦點從個人休閒運動，提升到公共綠能上，帶領竹縣邁向低碳城市，未來竹縣將打造更多適合單車旅行的騎乘路段，讓各位車友們享受竹縣的好山好水，一路上品嘗道地的客家美食，一起騎出健康、騎出幸福。

參山國家風景管理處長柯建興則提到，今年是觀光局的小鎮漫遊年，騎單車是漫遊小鎮最好的選擇，新竹縣擁有23條以上的自行車路線，景色相當棒，也與產業產生連結，是縣府努力推動騎單車的成果。

本次騎乘路線全程休閒不競速，途中設置打卡點，如湖口老街、坡頭漁港、新豐鄉池和宮等，讓車友感受湖口老街的古色古香，映入眼簾的稻浪感受秋天浪漫氣息，再欣賞濱海自行車道遼闊的海際線和自然生態紅樹林。

交旅處指出，車友們花了近2小時騎完34公里，除了可獲得完騎精美好禮，也由網紅徐甘舒為大家掛上完騎獎牌，完騎獎牌是以新竹縣吉祥物皮皮獅搭配騎乘景點為設計理念，不僅超可愛也具紀念意義。活動終點也安排各式表演、特色商家市集及抽獎活動，讓這場結合運動休閒、在地文化的自行車活動，畫下活動完美句點。

2019新竹縣自行車節「Easy Bike鐵馬漫遊新竹縣」今早在新埔鎮義民廟登場...
2019新竹縣自行車節「Easy Bike鐵馬漫遊新竹縣」今早在新埔鎮義民廟登場，吸引近1300人參加。記者陳斯穎／攝影
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本次騎乘路線全程休閒不競速，途中設置打卡點，要讓車友們深入竹縣地方賞山景、看海景...
本次騎乘路線全程休閒不競速，途中設置打卡點，要讓車友們深入竹縣地方賞山景、看海景、品美食。記者陳斯穎／攝影
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單車新竹自行車

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