不撈火鍋撈垃圾！ 潛水員「海底撈」守護海洋環境

2019-11-10 12:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ／新竹即時報導



新竹市環保局去年6月起邀請在地15位潛水員組成「海底撈」巡守隊，定期於南寮沿海一帶，深入海底超過10公尺清除垃圾。圖／新竹市環保局提供 分享 facebook 新竹市環保局去年6月起邀請在地15位潛水員組成「海底撈」巡守隊，定期於南寮沿海一帶，深入海底超過10公尺清除垃圾，成員有竹科工程師、國中老師、美容彩妝師、公務員，至今已清除200公斤海底垃圾。

環保局長江盛任表示，海底撈巡守隊由資深潛水員和潛水教練、助教組成，每年4、5月起海象穩定期間，展開海底垃圾清理工作，直到10月左右東北季風開始，才會停止水下清理工作。

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巡守隊每次出勤前，環保局都會協助向市府產業發展處漁業科、海巡署北部分署辦理出海登記作業，同時提供環保網袋收集海底垃圾。每位隊員必須全副武裝下海，身著潛水裝，背負氧氣瓶，攜帶潛水手電筒及潛水刀，在海下持刀用力割除海底覆網，清除瓶罐類等垃圾，再裝進環保網袋，由漁船運回。

投入海底垃圾清除工作已4年的隊長陳爵表示，父親在新竹經營潛水中心超過30年，早年就支援河川或海洋的打撈作業，甚至還曾打撈過墜海的小飛機和汽車，他在家庭環境耳濡目染下，國小3年級就會潛水，原本從事土木相關工作，6年前返鄉接手家業。

陳爵也感嘆近年來已看不到絢麗深藍的海底世界，反倒被廢棄漁網、瓶罐類垃圾取而代之，有些容器甚至變成小魚的棲身處，他痛心生態被破壞，因此投入海底垃圾清除工作。

由於空氣瓶只能支撐45分鐘，隊員往往要保持時間警覺，被漁網纏繞也要冷靜面對，隊員們也表示，雖然這份工作沒有薪水、又有風險，但基於對大海與故鄉的熱愛，依舊「甘之如飴」。而海底撈巡守隊成立至今，已巡守7次，清除回資源物82公斤、垃圾137公斤，成功扮演捍衛海洋環境的生力軍。