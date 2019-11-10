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2019桃園花彩節大溪展區開幕 打造17公頃花海

2019-11-10 12:38聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

2019桃園市第五屆花彩節大溪展區今日上午舉行「與花共舞 與農同樂」開幕式活動，本此大溪展區於百年李騰芳古宅旁，打造約17公頃花海、10款創意花卉圖騰及花田舞台。假日期間也將舉辦各式展演活動、農場體驗、鄉村小旅行。

花彩節活動期間為11月9日至12月1日，其中大溪展區展期11月9日至11月17日，為期9天。桃園市長鄭文燦出席活動時指出，桃園是北台灣糧倉，擁有廣大的農地面積，甫升格時因面臨缺水危機，中央宣布桃園2萬2000公頃農地需休耕，市府決定利用休耕農地擴大舉辦桃園花彩節，將花肥打造成絕美花海，舉辦市集銷售優質農特產品，並透過大型裝置藝術邀請遊客走入桃園鄉村，體驗農業之美。

市府也積極推動休閒農業區政策，目前全市擁有8個休閒農業區、超過70家休閒農場，未來持續朝12個休區、100家休閒農場的目標邁進。

鄭文燦說，大溪地區擁有月眉休閒農業區及台七桃花園休閒農業區，康莊休閒農業區也正規劃中，具備發展農業觀光的優秀條件，市府結合大溪地區旅遊資源，舉辦國際風箏節、熱氣球節、國際豆干節、茶花節，十分受到遊客歡迎，並期盼未來大溪花彩節活動愈辦愈成功，成為大溪旅遊新特色。

農業局長郭承泉表示，大溪主展區以賞花庭為概念，打造「花田舞台」，長寬共8米的鐵雕蘑菇造型，搭配花藝裝置包覆舞台，隨著陽光灑落，展現光影之美；副展區則有「迎賓奉茶」的茶壺圖騰和43米高的聖誕樹圖騰；此外，11月16日將舉辦唯一一場「精靈圓舞曲」夜間活動，七彩燈色的不倒拍拍球，一拍即亮，透過互動式裝置邀請遊客與花共舞。

2019桃園花彩節活動期間為11月9日至12月1日，民眾到花田拍美照，有機會獲得5000元獎金，及參加抽獎活動，詳細資訊請至官網查詢（網址：www.2019tff.com.tw），或臉書搜尋「2019桃園花彩節」。

2019桃園市第五屆花彩節大溪展區於百年李騰芳古宅旁，打造約17公頃花海。圖／新...
2019桃園市第五屆花彩節大溪展區於百年李騰芳古宅旁，打造約17公頃花海。圖／新聞處提供
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2019桃園市第五屆花彩節大溪展區於百年李騰芳古宅旁，打造約17公頃花海。圖／新...
2019桃園市第五屆花彩節大溪展區於百年李騰芳古宅旁，打造約17公頃花海。圖／新聞處提供
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2019桃園市第五屆花彩節大溪展區今上午舉行「與花共舞 與農同樂」開幕式活動。圖...
2019桃園市第五屆花彩節大溪展區今上午舉行「與花共舞 與農同樂」開幕式活動。圖／新聞處提供
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花田農地鄭文燦

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