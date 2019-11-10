影／三灣落羽松秘境葉漸紅 今年新添馬纓丹紫色浪漫
2019-11-10 08:13
聯合報 記者范榮達
／苗栗即時報導
台3線101公里處苗栗縣三灣鄉落羽松秘境，1甲的水中整齊排列種植上百棵落羽松，近來已有零星幾棵落羽松轉紅，秘境地主蘇盛泉說，落羽松最美的時間應該是1個月後，整片落羽松都會變色，今年還種植紫馬纓丹等花木，為秘境增添顏色。
三灣鄉落羽松秘境今年仍維持免費開放，不過，蘇盛泉提醒秘境是苗栗縣南庄鄉Sud Vista蘇維拉莊園餐廳附設景點，並沒有提供遊客停車場，台3線101公里入口的產業道路狹窄，部分路寬僅容納1輛轎車通行，且坡度較大，遊客要注意交通問題，最好在台3線停好車步行進入，入口處到秘境需2、30分鐘。
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三灣鄉落羽松秘境16甲面積遍植肖楠、羅漢松等，上百棵落羽松種植在水中，冬天落羽松變色倒影在水中，相映成趣，免費景點去年爆紅，近來早晚溫差大，已有幾棵先頭部隊變紅，秘境今年還設置景觀台，提供觀賞的新視角。
蘇盛泉是蘇維拉莊園餐廳負責人，他除了分享三灣鄉落羽松秘境，他在頭份市住處「品園」，除了起居生活區，7000多坪的庭園及鳥園也開放免費參觀，此外，他於3年前以66歲的年齡一口氣學爵士鼓、古典吉他、小提琴、蕯克斯風及排笛5種樂器，現在可以獨當一面演出，他很享受「獨樂樂不如眾樂樂」！
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