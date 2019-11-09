影／名人「穿草鞋」帶路 體驗獅潭樟之細道人文地景

2019-11-09 23:32 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ／苗栗即時報導



浪漫台三線藝術季在苗栗縣獅潭鄉推出「舊時光、客漫步」樟之細路探索體驗，安排獅潭古道及老街輕旅行、楔隘及鳴鳳步道健走、藝術地景裝置巡禮，上午首發團上陣，並請來客家妹陳明珠、藝人ㄚ頭隨行代言，一行浩浩蕩蕩探索「樟之細道」之美，感受先民篳路藍縷精神。

台三線藝術季在苗栗推出「大窩穿龍圳地景藝術節」及「獅潭舊時光．客漫步」活動，以水路、公路、細路為主題，探索客庄小鎮的藝術文化風情，感受苗栗客庄的人文風采與景致。

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獅潭古道及老街輕旅行、藝術地景裝置巡禮的首發團上午在鄉公所集合，獅潭鄉長謝春梅、頭屋鄉長徐鑫榮也到場為大夥加油打氣，縣府前主秘古鎮清帶領陳明珠、ㄚ頭及首發團成員，走訪錫隘、鳴鳳古道，這2條古道是苗栗具盛名的古道，古鎮清認為錫隘應正名為「楔隘」，還帶了一雙先民翻山越嶺穿的草鞋，陳明珠當場試穿感受。

獅潭的地景藝術共有4件作品，包括「樟之昇華」、「繞世界一圈的樟樹分子」、「古道微風」、「木魚禪音」，樟樹及樟腦開採是早年台三線山林的重要物產，透過地景作品呈現其間的文化意涵。