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影／名人「穿草鞋」帶路 體驗獅潭樟之細道人文地景

2019-11-09 23:32聯合報 記者胡蓬生／苗栗即時報導

浪漫台三線藝術季在苗栗縣獅潭鄉推出「舊時光、客漫步」樟之細路探索體驗，安排獅潭古道及老街輕旅行、楔隘及鳴鳳步道健走、藝術地景裝置巡禮，上午首發團上陣，並請來客家妹陳明珠、藝人ㄚ頭隨行代言，一行浩浩蕩蕩探索「樟之細道」之美，感受先民篳路藍縷精神。

台三線藝術季在苗栗推出「大窩穿龍圳地景藝術節」及「獅潭舊時光．客漫步」活動，以水路、公路、細路為主題，探索客庄小鎮的藝術文化風情，感受苗栗客庄的人文風采與景致。

獅潭古道及老街輕旅行、藝術地景裝置巡禮的首發團上午在鄉公所集合，獅潭鄉長謝春梅、頭屋鄉長徐鑫榮也到場為大夥加油打氣，縣府前主秘古鎮清帶領陳明珠、ㄚ頭及首發團成員，走訪錫隘、鳴鳳古道，這2條古道是苗栗具盛名的古道，古鎮清認為錫隘應正名為「楔隘」，還帶了一雙先民翻山越嶺穿的草鞋，陳明珠當場試穿感受。

獅潭的地景藝術共有4件作品，包括「樟之昇華」、「繞世界一圈的樟樹分子」、「古道微風」、「木魚禪音」，樟樹及樟腦開採是早年台三線山林的重要物產，透過地景作品呈現其間的文化意涵。

此外，16、17日在鳴鳳古道新鳳吊橋入口旁大草坪將辦「綠色古道風格市集」，安排旅色舞台音樂會，邀金曲歌后梁文音、客家樂團吉那罐子、歌手黃于娟、陳孟蕎、原民團體北原山貓輪番演出，活動現場提供登山奉茶服務，並有兩梯次生態環境導覽，縣府歡迎民眾踴躍參與，相關訊息可連結https://www.accupass.com/go/shitanancientroad查詢

客家妹陳明珠在地景藝術作品「木魚禪音」體驗敲木魚。記者胡蓬生／攝影
客家妹陳明珠在地景藝術作品「木魚禪音」體驗敲木魚。記者胡蓬生／攝影
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客家妹陳明珠(右)、藝人ㄚ頭(左)探索地景藝術作品「木魚禪音」。記者胡蓬生／攝影
客家妹陳明珠(右)、藝人ㄚ頭(左)探索地景藝術作品「木魚禪音」。記者胡蓬生／攝影
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浪漫台三線藝術季在苗栗獅潭鄉推出「舊時光、客漫步」系列活動，輕旅行「首發團」今天...
浪漫台三線藝術季在苗栗獅潭鄉推出「舊時光、客漫步」系列活動，輕旅行「首發團」今天出發，探索楔隘、鳴鳳古道及地景藝術。記者胡蓬生／攝影
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客家妹陳明珠(右)、藝人ㄚ頭(左)體驗獅潭「樟之細道」人文地景。記者胡蓬生／攝影
客家妹陳明珠(右)、藝人ㄚ頭(左)體驗獅潭「樟之細道」人文地景。記者胡蓬生／攝影
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浪漫台三線藝術季在苗栗獅潭鄉推出「舊時光、客漫步」系列活動，今天輕旅行「首發團」...
浪漫台三線藝術季在苗栗獅潭鄉推出「舊時光、客漫步」系列活動，今天輕旅行「首發團」上陣，探索楔隘、鳴鳳古道及地景藝術，並請來客家妹陳明珠(左)、藝人ㄚ頭(右)隨團代言。記者胡蓬生／攝影
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客家妹陳明珠在地景藝術作品「木魚禪音」體驗敲木魚。記者胡蓬生／攝影
客家妹陳明珠在地景藝術作品「木魚禪音」體驗敲木魚。記者胡蓬生／攝影
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浪漫台三線藝術季在苗栗獅潭鄉推出「舊時光、客漫步」系列活動，輕旅行「首發團」今天...
浪漫台三線藝術季在苗栗獅潭鄉推出「舊時光、客漫步」系列活動，輕旅行「首發團」今天上陣，探索楔隘、鳴鳳古道及地景藝術，並請來客家妹陳明珠(左)、網紅ㄚ頭(右)隨團代言。記者胡蓬生／攝影
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浪漫台三線藝術季在苗栗獅潭鄉推出「舊時光、客漫步」系列活動，輕旅行「首發團」今天...
浪漫台三線藝術季在苗栗獅潭鄉推出「舊時光、客漫步」系列活動，輕旅行「首發團」今天出發，探索楔隘、鳴鳳古道，客家妹陳明珠換上古早味十足的草鞋，感受先民在古道穿山越嶺的經驗。記者胡蓬生／攝影
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台三線老街微風

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