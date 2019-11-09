親送到府為弱勢老人送餐 這裡的外送員好有愛

2019-11-09 21:43 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／即時報導



桃園市照顧弱勢長者與身障者，近年與護理之家或基金會合作推出送餐服務，由外送員每天親送熱呼呼便當，旭登護理之家負責桃園、八德區送餐，服務長者200多人，送餐員每逢中午、晚餐時段兵分多路分送，送餐也不忘噓寒問暖，關心長者近況，若住在老公寓也會親送上樓，送餐員比照正式員工，享有勞健保、團保與意外險，同為送餐工作，但更有保障。

「阿伯午安，便當來囉！趁熱吃！」巫珍燕為老人送餐長達10年，過去曾在南區服務，近年主送桃園、八德區，用餐時段常見她騎車穿梭大街小巷，部分長者行動不便、獨居老舊公寓，她也親自將便當宅送上門，送餐時也不忘關心長輩健康，叮嚀要多穿件衣服、多喝水。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

由於送餐對象以弱勢族群為主，巫說，送餐之餘也要留心他們的動態，過去就曾發生過，替長者送晚餐時，發現長者連午餐都沒打開來吃，由於房門緊閉，他緊急聯繫房東幫忙開門，一進門發現長者已呈半昏迷狀態，身邊都是大小便，趕緊將長者送醫，還好最後撿回一命。

旭登護理之家指出，105年起送餐服務人數逐年成長，現送餐桃園區130人、八德70人，送餐員採輪班制有8到10人，雖然工作時段不長，但仍視為正式員工，月薪有保障；送餐全年無休，逢年過節會貼心替長輩加菜，若碰上颱風天等特殊狀況會提前送代餐，如八寶粥等。