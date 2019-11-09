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親送到府為弱勢老人送餐 這裡的外送員好有愛

2019-11-09 21:43聯合報 記者張裕珍／即時報導

桃園市照顧弱勢長者與身障者，近年與護理之家或基金會合作推出送餐服務，由外送員每天親送熱呼呼便當，旭登護理之家負責桃園、八德區送餐，服務長者200多人，送餐員每逢中午、晚餐時段兵分多路分送，送餐也不忘噓寒問暖，關心長者近況，若住在老公寓也會親送上樓，送餐員比照正式員工，享有勞健保、團保與意外險，同為送餐工作，但更有保障。

「阿伯午安，便當來囉！趁熱吃！」巫珍燕為老人送餐長達10年，過去曾在南區服務，近年主送桃園、八德區，用餐時段常見她騎車穿梭大街小巷，部分長者行動不便、獨居老舊公寓，她也親自將便當宅送上門，送餐時也不忘關心長輩健康，叮嚀要多穿件衣服、多喝水。

由於送餐對象以弱勢族群為主，巫說，送餐之餘也要留心他們的動態，過去就曾發生過，替長者送晚餐時，發現長者連午餐都沒打開來吃，由於房門緊閉，他緊急聯繫房東幫忙開門，一進門發現長者已呈半昏迷狀態，身邊都是大小便，趕緊將長者送醫，還好最後撿回一命。

旭登護理之家指出，105年起送餐服務人數逐年成長，現送餐桃園區130人、八德70人，送餐員採輪班制有8到10人，雖然工作時段不長，但仍視為正式員工，月薪有保障；送餐全年無休，逢年過節會貼心替長輩加菜，若碰上颱風天等特殊狀況會提前送代餐，如八寶粥等。

市府指出，若為獨居、失能長者、身障者且自行及家屬備餐有困難等，即可向各公所或長照中心等單位申請送餐服務，經社工評估通過，會媒合服務單位就近提供餐飲服務協助。

桃園旭登護理之家承接桃園、八德弱勢長者送餐服務，送餐員每逢中午與晚上用餐時段，都...
桃園旭登護理之家承接桃園、八德弱勢長者送餐服務，送餐員每逢中午與晚上用餐時段，都會將熱騰騰的便當送到長者手上。記者張裕珍／攝影
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桃園旭登護理之家承接桃園、八德弱勢長者送餐服務，送餐員每逢中午與晚上用餐時段，都...
桃園旭登護理之家承接桃園、八德弱勢長者送餐服務，送餐員每逢中午與晚上用餐時段，都會將熱騰騰的便當送到長者手上。記者張裕珍／攝影
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桃園旭登護理之家承接桃園、八德弱勢長者送餐服務，送餐員每逢中午與晚上用餐時段，都...
桃園旭登護理之家承接桃園、八德弱勢長者送餐服務，送餐員每逢中午與晚上用餐時段，都會將熱騰騰的便當送到長者手上。記者張裕珍／攝影
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