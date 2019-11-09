度冬候鳥反嘴鴴首度深入內陸 桃園鳥友驚喜

2019-11-09 20:51 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／即時報導



反嘴鴴是台灣中南部常見集體行動的度冬候鳥，少見於北部，桃園沿海的許厝港國家重要濕地每年都可發現少數過境個案，日前飛來2隻，鳥友原以為只是暫時路過，不過劉姓鳥友在桃園區南崁溪上游都會公園又發現1隻，雖然無法確定是否為同一批，但桃園市野鳥學會理事長吳豫州表示，這是有史以來反嘴鴴最深入內陸的一筆紀錄，民眾可把握機會觀賞。

反嘴鴴飛行時因羽色黑白分明，加上嘴喙上翹，很容易辨識，鳥會發現，這隻闖入都市叢林的反嘴鴴，黑白對比不像成鳥那麼分明，推測可能是今年的未成鳥，或許因第一次度冬，不小心成了都市迷鳥，雖然河堤邊運動或遊憩民眾多，還好對在河道棲息的反嘴鴴影響不大。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

吳豫州說，民眾可以把握難得的機會，來南崁溪觀察牠可愛的身影，看看牠上翹的特殊嘴喙是如何覓食，將會是一趟很好的環境生態教育，其他地區的民眾或許也可以找找看，是否有另一隻反嘴鴴的身影，但提醒切勿進入河道，一來干擾鳥兒，同時也為自身帶來危險。