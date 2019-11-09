桃園外送員車禍1死、41傷 2工會最快這周成立
2019-11-09 20:18
聯合報 記者張裕珍
／即時報導
外送平台服務興起，車禍層出不窮，桃園警方統計，10月份外送員車禍共37件，造成1人死亡、41人受傷，分析車禍主因未注意車前狀況為大宗，警方認為，外送員拚訂單，行駛中可能分神操作手機、注意導航，一不小心可能發生車禍，桃園市勞動局最近輔導成立2個外送員職業工會，已經完成籌設，預計最快這周可以立案，外送員就可加入工會投保。
桃園市一名馬姓外送員上月國慶日當晚在送餐途中，在路口與小貨車車禍碰撞，不幸傷重身亡，凸顯外送員職場風險與保障不足，由於外送服務未退燒，車禍層出不窮，桃園警方統計，10月外送員車禍37件造成1死、41傷，車禍發生地區集中桃園、中壢與龜山區。
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桃園交通警察大隊事故處理組長吳金憲說，分析車禍原因已未注意車前狀況、路口轉彎未讓直行車、未保持行車安全距離等，由於外送員主要透過手機受理訂單，常邊騎車邊操作手機或導航，或出現超速搶快等狀況，各分局近月都加強宣導，並發送外送人員安全守則小卡給外送員與外送美食店家，呼籲外送員路口減速、不闖紅燈，拚經濟但不要「拚命」。
桃園市勞動局指出，除了5個既有外送相關工會，因應新型態外送服務，正輔導設立網路平台外送員職業工會、桃園市外送平台從業人員職業工會，2工會已經完成籌組，勞動局已經發文通知繳交理事長照片，之後就會核發立案證書和理事長證明書，預計最快這周可發出立案證書，外送員可加入投保，包含勞健保、職災保險，也可透過工會投保團體意外險。
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