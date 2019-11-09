親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

金門烈嶼將軍堡海灘漂對岸豬屍 檢出非洲豬瘟

桃園外送員車禍1死、41傷 2工會最快這周成立

2019-11-09 20:18聯合報 記者張裕珍／即時報導

外送平台服務興起，車禍層出不窮，桃園警方統計，10月份外送員車禍共37件，造成1人死亡、41人受傷，分析車禍主因未注意車前狀況為大宗，警方認為，外送員拚訂單，行駛中可能分神操作手機、注意導航，一不小心可能發生車禍，桃園市勞動局最近輔導成立2個外送員職業工會，已經完成籌設，預計最快這周可以立案，外送員就可加入工會投保。

桃園市一名馬姓外送員上月國慶日當晚在送餐途中，在路口與小貨車車禍碰撞，不幸傷重身亡，凸顯外送員職場風險與保障不足，由於外送服務未退燒，車禍層出不窮，桃園警方統計，10月外送員車禍37件造成1死、41傷，車禍發生地區集中桃園、中壢與龜山區。

桃園交通警察大隊事故處理組長吳金憲說，分析車禍原因已未注意車前狀況、路口轉彎未讓直行車、未保持行車安全距離等，由於外送員主要透過手機受理訂單，常邊騎車邊操作手機或導航，或出現超速搶快等狀況，各分局近月都加強宣導，並發送外送人員安全守則小卡給外送員與外送美食店家，呼籲外送員路口減速、不闖紅燈，拚經濟但不要「拚命」。

桃園市勞動局指出，除了5個既有外送相關工會，因應新型態外送服務，正輔導設立網路平台外送員職業工會、桃園市外送平台從業人員職業工會，2工會已經完成籌組，勞動局已經發文通知繳交理事長照片，之後就會核發立案證書和理事長證明書，預計最快這周可發出立案證書，外送員可加入投保，包含勞健保、職災保險，也可透過工會投保團體意外險。

屢傳外送員搶快或未遵守交通規則發生車禍，桃園警方近月加強宣導。圖／桃園警方提供
屢傳外送員搶快或未遵守交通規則發生車禍，桃園警方近月加強宣導。圖／桃園警方提供
分享

外送員車禍

相關新聞

影／落羽松秘境樹未紅人車已至 今年沿路畫紅線禁停

2019-11-09 16:53

寫書法緩解肚子痛！ 桃市兒美館揪你臨摹唐朝大師之作

2019-11-09 15:43

度冬候鳥反嘴鴴首度深入內陸 桃園鳥友驚喜

2019-11-09 20:51

新竹市機車族注意！停這裡小心被罰

2019-11-09 19:58

推動改造城市景觀 林智堅獲亞太區景觀建築傑出人物獎

2019-11-09 13:32

小烏來線串聯藍色公路 11月17日起泊靠石門阿姆坪碼頭

2019-11-09 12:35

竹縣市交通建設 林佳龍允支持

2019-11-09 00:08

舊公路變身綠廊 台13甲線開先例

2019-11-09 00:03

陽明高中校長爭議 宋慶瑋到議會備詢

2019-11-08 23:48

2021竹市台灣燈會 規畫6大燈區

2019-11-08 23:44

影／海能風電陸域工程動土 竹南後龍外海再添47座風機

2019-11-08 23:23

桃市挺街頭藝人考照 展演場地挨批

2019-11-08 23:20

影／一年有半年是花期 台13甲截彎舊路變身休閒綠廊

2019-11-08 21:00

「寒冬送暖 捐血傳愛」 高鐵桃園站民眾熱血相助

2019-11-08 19:31

林佳龍視察新竹線交通建設 將全力支持台1線替代道路

2019-11-08 19:28

文化部擬廢街頭藝人考照 桃園傾向保留

2019-11-08 17:28

尺寸最長及最厚的口琴現身桃機　四重奏吸引旅客駐足

2019-11-08 17:18

林佳龍視察新竹市交通建設 允諾全力支持大車站計畫

2019-11-08 16:02

2021升級版台灣燈會在竹市 為期10天規畫6大燈區

2019-11-08 15:10
看更多

熱門文章

影／落羽松秘境樹未紅人車已至 今年沿路畫紅線禁停

2019-11-09 16:53

戴順澤宮帽的挪威選手來了！下午將到順澤宮還願

2019-11-09 12:27

新竹市機車族注意！停這裡小心被罰

2019-11-09 19:58

10大最美景觀公路票選衝第一 卻是「違」機四伏之路

2019-11-09 06:44

昔日險遭砍除今變迎客鳳凰木 彰化縣長官邸很有故事

2019-11-09 06:45

違規逃不了！ 高市科技執法1路口首月抓730件違規

2019-11-09 11:55

愛爬山千萬別錯過！5大山脈24條路線 包你一年玩不膩

2019-11-09 09:00

林佳龍：再推動台中捷運綠線從彰化延伸到鹿和

2019-11-08 21:56

前瞻計畫補助來了 桃園將新設這2處立體停車場

2019-11-09 18:31

「101高地」有360度美景 走171階登頂從基隆看台北101

2019-11-09 09:19

雄女畢業30年校友超級尋人 社群軟體、家訪找回1300人

2019-11-09 15:32

影／海能風電陸域工程動土 竹南後龍外海再添47座風機

2019-11-08 23:23

台中同志遊行2.5萬人上街 呼籲重視性別暴力

2019-11-09 15:17

基隆色彩屋奪國際景觀大賞 今晚菲律賓頒發卓越獎殊榮

2019-11-08 21:20

影／宜蘭中興文創200萬人潮 新設九號製造所開張了

2019-11-09 13:03

合歡山馬拉松賽起跑 2千名選手直奔3275公尺高山

2019-11-09 12:00

下周強力取締！雜物占標線人行道 最高罰2400元

2019-11-09 12:32

屏東監獄醬油還沒上架就搶貨 矯正聯展明星商品大集合

2019-11-09 07:23

推動改造城市景觀 林智堅獲亞太區景觀建築傑出人物獎

2019-11-09 13:32

陽明高中校長爭議 宋慶瑋到議會備詢

2019-11-08 23:48

台南市民注意！節能補助經費快用光 13日停止臨櫃受理

2019-11-09 15:29

新北雙溪增設女廁、改善地下道強化性別平等意識

2019-11-08 21:56

韓國瑜回防高雄 母雞帶小雞聯合看板在路口出現了

2019-11-08 22:45

台中警志工「絨姊」辦桌 致詞時志工們大聲為她加油！

2019-11-08 21:42

10大景觀公路 西濱白沙屯暫居冠

2019-11-08 23:56

新北爭取企業志工 在全市29區插旗服務

2019-11-08 21:30

台灣鳥史上首筆確認紀錄 西方澤鵟現身墾丁龍鑾潭

2019-11-09 14:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top