新竹市機車族注意！停這裡小心被罰

2019-11-09 19:58 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ／新竹即時報導



新竹市區機車違規停車很常見，警方針對容易發生交通事故及違停導致影響交通順暢的路口、路段加強拖吊，另外，常有機車停放紅線外的空間，警方提醒，除非屬私有地，否則紅線外空間仍屬道路範圍，違規停車仍是會開罰。

市警局交通隊指出，新竹火車站周邊道路，例如中華路、林森路，還有東門城圓環周邊人行道、中正路沿線、都城隍廟周邊道路等，都是機車違停加強拖吊的重點，今年以來已拖吊3千多輛，平均每個月350多輛。

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警方指出，市區有多處機車停車場，1天收費大都不超過30元，一旦違停被拖吊，機車違停至少罰600元，加上拖吊費100元、移置保管費每天50元，基本開銷750元，提醒民眾不要貪一時方便因小失大，得不償失。

另外，部分市區道路路邊劃有機車停車格，以往常有機車原本停放停車格內，遭人移車至格外使用車格，導致違規衍生爭議，警方提醒民眾停車時可以利用手機拍照存證，一旦遭人移車導致違規受罰，可以舉證申訴。

市區不少劃設紅線禁止停車路段，常有機車停放紅線外的空間，遭警方依違停開單告發，警方指出，劃設紅線路段是禁止停車，紅外線空間除非是私有地，否則仍屬道路範圍，禁止停車路段違停，還是會開單告發。