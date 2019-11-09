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前瞻計畫補助來了 桃園將新設這2處立體停車場

2019-11-09 18:31聯合報 記者張裕珍／即時報導

桃園市停車空間不足，市府交通局近年積極爭取前瞻計畫補助建設大型停車場，近日再傳捷報，桃園區大有地區立體停車場、龍潭區停二立體停車場等2案再獲前瞻計畫補助興建停車場，總經費5.94億元，其中市府負擔3.30億元，目標110年完工，可增加613席的汽車席位。

桃園大有地區立體停車場共7層樓、停車格413席，工程經費約3.94億元，地點位於汴洲公園旁，由於位置相對較偏遠，去年審查時未獲交通部核定，由於當地停車需求仍大，經市府交通局積極爭取重新修正後提送，昨天終於獲得交通部支持給予補助，未來即可著手開工。

另龍潭區停二停車場位於龍潭運動公園旁，規畫停車格200席，工程經費約2億元，將闢建為立體停車場服務龍潭居民，2案立體停車場工程總經費5.94億元，市府負擔3.30億元、中央補助2.64億元，總計可增加613席以上的汽車席位。

市府交通局長劉慶豐說，市府積極爭取「前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫」補助來挹注建設停車場，以緩解市府財政及供給轄內停車需求，核定的停車場工程案也多採多目標共構，配合公園綠地、校舍、社福場館、活動中心等公共設施一併興建停車場，目前交通部已補助桃園市興建12座停車場、16.3億元，再加上累計新的2案共獲18.9億元補助，未來總計將可增加4千格汽車席位與2千格以上的機車席位，紓解停車位不足問題。

桃園區大有地區立體停車場、龍潭區停二立體停車場等2案再獲前瞻計畫補助興建停車場，...
桃園區大有地區立體停車場、龍潭區停二立體停車場等2案再獲前瞻計畫補助興建停車場，圖為大有地區立體停車場模擬圖。圖／桃園市交通局提供
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停車場前瞻基礎建設

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