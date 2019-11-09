前瞻計畫補助來了 桃園將新設這2處立體停車場
2019-11-09 18:31
聯合報 記者張裕珍
／即時報導
桃園市停車空間不足，市府交通局近年積極爭取前瞻計畫補助建設大型停車場，近日再傳捷報，桃園區大有地區立體停車場、龍潭區停二立體停車場等2案再獲前瞻計畫補助興建停車場，總經費5.94億元，其中市府負擔3.30億元，目標110年完工，可增加613席的汽車席位。
桃園大有地區立體停車場共7層樓、停車格413席，工程經費約3.94億元，地點位於汴洲公園旁，由於位置相對較偏遠，去年審查時未獲交通部核定，由於當地停車需求仍大，經市府交通局積極爭取重新修正後提送，昨天終於獲得交通部支持給予補助，未來即可著手開工。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
另龍潭區停二停車場位於龍潭運動公園旁，規畫停車格200席，工程經費約2億元，將闢建為立體停車場服務龍潭居民，2案立體停車場工程總經費5.94億元，市府負擔3.30億元、中央補助2.64億元，總計可增加613席以上的汽車席位。
市府交通局長劉慶豐說，市府積極爭取「前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫」補助來挹注建設停車場，以緩解市府財政及供給轄內停車需求，核定的停車場工程案也多採多目標共構，配合公園綠地、校舍、社福場館、活動中心等公共設施一併興建停車場，目前交通部已補助桃園市興建12座停車場、16.3億元，再加上累計新的2案共獲18.9億元補助，未來總計將可增加4千格汽車席位與2千格以上的機車席位，紓解停車位不足問題。
留言