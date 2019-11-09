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落羽松秘境樹未紅人車已至 今年沿路畫紅線禁停

影／落羽松秘境樹未紅人車已至 今年沿路畫紅線禁停

2019-11-09 16:53聯合報 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣三灣鄉台3線公路附近的落羽松秘境近幾年爆紅，吸引大批遊客賞景，今年落羽松才剛開始紅了一部分，就已有不少遊客、遊覽車搶先上門，但去年人潮太多，沿路出現停車亂象，相關單位會勘後已在道路兩側畫設近2公里長的紅線禁止停車，近來並已執法取締違停，警方呼籲遊客遵守交通規則，以免被開罰「敗興而歸」。

三灣落羽松秘境入口在台3線101公里處，步行產業道路約20分鐘可達，近年來落羽松秘境的名氣愈來愈響，去年人潮更是爆量，台3線101公里入口前、後路段兩側停滿車輛，還有網友po文抱怨影響正常車行，引起相關單位重視。

警方表示，去年當地路段並未劃設禁止停車標線，而是擺設交通錐避免停車亂象，但有些遊客並不理會，移走交通錐照停不誤；公路總局、三灣鄉公所、縣警局交通隊等單位為改善問題，去年賞景期間就已會勘，並在賞景期結束開始畫設禁停紅線。

最近假日期間已有不少遊客搶先觀賞落羽松，但因紅線外的路旁仍有空地，今天不少車主還是將車停路邊，警方接到檢舉，隨即派員取締開單，警方表示紅線路段禁止停車，即使車輛停在路外空地未壓到紅線，仍屬違規停車，依法可開罰600至1200元。

警方表示，三灣落羽松秘境觀賞期從11月中旬到1月下旬，呼籲駕車遊客前往，請勿在沿路違規停車，以免被開罰，影響遊興；通往秘境的產業道路不到1公里長，但僅約3公尺寬，會車不便。

台3線101公里三灣落羽松秘境入口前、後路段已畫設紅線禁止停車，警方今天上午接獲...
台3線101公里三灣落羽松秘境入口前、後路段已畫設紅線禁止停車，警方今天上午接獲檢舉到場開單取締。記者胡蓬生／攝影
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台3線101公里三灣落羽松秘境入口前、後路段已畫設紅線禁止停車，警方今天上午接獲...
台3線101公里三灣落羽松秘境入口前、後路段已畫設紅線禁止停車，警方今天上午接獲檢舉到場開單取締。記者胡蓬生／攝影
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台3線101公里三灣落羽松秘境入口前、後路段已畫設紅線禁止停車，警方今天上午接獲...
台3線101公里三灣落羽松秘境入口前、後路段已畫設紅線禁止停車，警方今天上午接獲檢舉到場開單取締。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣三灣鄉台3線101公里附近的「落羽松秘境」。圖／報系資料照
苗栗縣三灣鄉台3線101公里附近的「落羽松秘境」。圖／報系資料照
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台3線101公里三灣落羽松秘境入口前、後路段已畫設紅線禁止停車，警方今天上午接獲...
台3線101公里三灣落羽松秘境入口前、後路段已畫設紅線禁止停車，警方今天上午接獲檢舉到場開單取締。記者胡蓬生／攝影
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台3線101公里三灣落羽松秘境入口前、後路段已畫設紅線禁止停車，警方今天上午接獲檢舉到場開單取締。記者胡蓬生／攝影
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台3線101公里三灣落羽松秘境入口前、後路段已畫設紅線禁止停車，警方今天上午接獲檢舉到場開單取締。記者胡蓬生／攝影
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落羽松違停

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