影／落羽松秘境樹未紅人車已至 今年沿路畫紅線禁停

2019-11-09 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ／苗栗即時報導



苗栗縣三灣鄉台3線公路附近的落羽松秘境近幾年爆紅，吸引大批遊客賞景，今年落羽松才剛開始紅了一部分，就已有不少遊客、遊覽車搶先上門，但去年人潮太多，沿路出現停車亂象，相關單位會勘後已在道路兩側畫設近2公里長的紅線禁止停車，近來並已執法取締違停，警方呼籲遊客遵守交通規則，以免被開罰「敗興而歸」。

三灣落羽松秘境入口在台3線101公里處，步行產業道路約20分鐘可達，近年來落羽松秘境的名氣愈來愈響，去年人潮更是爆量，台3線101公里入口前、後路段兩側停滿車輛，還有網友po文抱怨影響正常車行，引起相關單位重視。

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警方表示，去年當地路段並未劃設禁止停車標線，而是擺設交通錐避免停車亂象，但有些遊客並不理會，移走交通錐照停不誤；公路總局、三灣鄉公所、縣警局交通隊等單位為改善問題，去年賞景期間就已會勘，並在賞景期結束開始畫設禁停紅線。

最近假日期間已有不少遊客搶先觀賞落羽松，但因紅線外的路旁仍有空地，今天不少車主還是將車停路邊，警方接到檢舉，隨即派員取締開單，警方表示紅線路段禁止停車，即使車輛停在路外空地未壓到紅線，仍屬違規停車，依法可開罰600至1200元。