桃市美術比賽臥虎藏龍 科學班高材生書法也精通

2019-11-09 16:47 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ／即時報導



桃園市學生美術比賽今年競爭激烈，不少學生表現令人驚艷，武陵高中學生在許多美術獎項上有所斬獲，其中就讀於科學班的2名學生分別獲得書法類高中職組普通班第一名及第二名，另名北勢國小學生是名桌球好手，作品獲評審青睞得到國小組水墨畫類高年級組第一名。

其中武陵高中在平面設計、漫畫、水墨畫、版畫及西畫5類競賽獎項皆有得獎，書法類更是一舉囊括高中職組普通班前3名及佳作，目前就讀高一科學班的劉軒齊和章繼榳，在這次比賽中分別拿下第一名及第二名，兩人自中壢國小、中壢國中美術班一路同班，今年更一同考取武陵高中科學班，長達11年的時間，兩人從小堅持練書法，到現在依然熱情不減。

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北勢國小學生許鈞柏，從小喜歡拿筆東塗西畫，且能以童言童語說出創作故事，在國小中年級時考上國小美術班，踏上正式的美術學習之路，受到哥哥影響而愛上桌球運動，為配合練習時間和參加比賽，因而轉學到北勢國小，將大量時間運用在練習球技，變成一名桌球好手，而這次因為媽媽的支持和老師的循循善誘，他重拾畫筆獲獎，讓他覺得原來畫畫和桌球是可以並重。