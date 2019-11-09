大溪小農推出「永福標示」 推廣在地優質苦茶油

2019-11-09 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ／桃園即時報導



為推廣桃園大溪優質苦茶油，永福社區發展協會集合在地小農共同推出「永福標示」，並舉辦「浪漫大溪優油苦茶節」活動宣傳，讓消費者認明純正在地苦茶油，帶動大溪苦茶油文化與銷售。

永福社區發展協會表示，食安風暴影響下，台灣消費者逐漸重視原食主義與產銷履歷，加上許多追求健身減重的新型飲食主義崛起，刺激高品質油品市場迅速崛起，台灣自產的苦茶油再度受到消費者關注。由於苦茶油籽產量稀少，即使在國外油品大力輸入的情況下，苦茶油仍佔擁 1 成市佔率，其中台灣自產的正苦茶油更是供不應求。

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目前台灣栽種苦茶樹僅有約 1000 公頃，以中南部為主要產區，栽種面積廣大，但部分為檳榔園內混作油茶，植株的品質參差不齊，加上許多不良商家混油販售，或以大陸進口的苦茶籽壓榨製做苦茶油，使得市售苦茶油品質參差不齊，價格與品質混亂。

另外，因缺乏相關品管認證，消費者難以辨識好油產品；同時劣油的惡意低價促銷，也影響優質苦茶小農的銷售業績。

桃園為全台苦茶油前十大產區之一， 其中大溪地勢較高，擁有天然優質的栽種環境，培植出高品質的苦茶籽。

「大溪永福」苦茶油產品從苦茶樹的品種、栽種環境到苦茶油的製做過程，最後出產的苦茶油品質及純度，嚴格把關， 百分百苦茶籽現榨而成，達直接生飲等級，食用時能夠聞到濃郁渾厚的獨特香氣，擦在手上也能迅速被皮膚吸收。