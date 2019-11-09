寫書法緩解肚子痛！ 桃市兒美館揪你臨摹唐朝大師之作
2019-11-09 15:43
聯合報 記者陳夢茹
／即時報導
桃園市兒童美術館自8日起展出「玩筆弄墨—兒童書藝體驗展」，今日下午首次舉行由書藝家帶領小朋友揮毫臨摹「肚痛帖」，教導小朋友書法是藉由墨水與各種不同類型的毛筆，用手寫的方式展現出文字的流動性與線條的自由性，讓小朋友更了解書法藝術的多元內涵，往後至明年2月2日會陸續推出不同互動活動。
「玩筆弄墨—兒童書藝體驗展」邀請桃園知名書藝家段亭安現場重新詮釋《肚痛帖》，再帶領小朋友一起揮毫，段亭安表示，《肚痛帖》是由唐朝具有草聖之稱的張旭所著，全文僅30個字，字跡因肚子疼痛而像是在畫圖，這次於現場臨摹《肚痛帖》，著重於呈現給民眾的視覺感受，因此在力道上有所加重。
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展區中還有香港新媒體藝術家張瀚謙帶來書藝創作《封筆－墨池記》，作品結合科技，讓參觀者能自行填上字體，體驗寫書法的自由與趣味，將隨機挑選民眾書寫的字體，經由投影幕匯集投射，讓民眾可以觀賞自己的作品，藉此啟發民眾及小朋友對於文字美感，現場小朋友皆玩得不亦樂乎。
另外，現場還有故宮的VR多媒體作品《自敘．心境》和由書法家張炳煌教授所研發的數位E筆及許多大、小毛筆書寫的互動體驗，活動內容相當創新，小朋友可以看著書法大師的作品臨摹，或是發揮創意，創造出獨一無二的作品。
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