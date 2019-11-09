寫書法緩解肚子痛！ 桃市兒美館揪你臨摹唐朝大師之作

2019-11-09 15:43 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ／即時報導



桃園市兒童美術館自8日起展出「玩筆弄墨—兒童書藝體驗展」，今日下午首次舉行由書藝家帶領小朋友揮毫臨摹「肚痛帖」，教導小朋友書法是藉由墨水與各種不同類型的毛筆，用手寫的方式展現出文字的流動性與線條的自由性，讓小朋友更了解書法藝術的多元內涵，往後至明年2月2日會陸續推出不同互動活動。

「玩筆弄墨—兒童書藝體驗展」邀請桃園知名書藝家段亭安現場重新詮釋《肚痛帖》，再帶領小朋友一起揮毫，段亭安表示，《肚痛帖》是由唐朝具有草聖之稱的張旭所著，全文僅30個字，字跡因肚子疼痛而像是在畫圖，這次於現場臨摹《肚痛帖》，著重於呈現給民眾的視覺感受，因此在力道上有所加重。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

展區中還有香港新媒體藝術家張瀚謙帶來書藝創作《封筆－墨池記》，作品結合科技，讓參觀者能自行填上字體，體驗寫書法的自由與趣味，將隨機挑選民眾書寫的字體，經由投影幕匯集投射，讓民眾可以觀賞自己的作品，藉此啟發民眾及小朋友對於文字美感，現場小朋友皆玩得不亦樂乎。