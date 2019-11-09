推動改造城市景觀 林智堅獲亞太區景觀建築傑出人物獎
2019-11-09 13:32
聯合報 記者黃瑞典
／新竹即時報導
國際景觀建築師協會亞太區分會昨晚間宣布亞太區景觀建築傑出人物獎6名得主，新竹市長林智堅成為台灣獲得此獎肯定第1人，國際景觀建築師協會將於明年在馬來西亞檳城舉辦的世界景觀建築聯盟大會頒獎。
市府指出，此次獲得亞太區景觀建築傑出人物獎包括新竹市長林智堅、新加坡國家發展部宜居城市中心執行總監邱鼎財、上海綠化管理局長胡運驊、新加坡國立大學生物科學系教授陳偉興、中國大陸工程師施奠東與北京林業大學園林學院教授王向榮。
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國際景觀建築師協會成立於1948年，舉辦全球景觀建築比賽超過20年，獎項堪稱景觀界奧斯卡，2017年起設立景觀建築傑出人物獎，鼓勵非景觀建築專業背景，卻對景觀環境有重大貢獻的各領域工作者，評選出獲獎的佼佼者。
林智堅指出，獲獎肯定來自市府團隊努力，優秀景觀建築專家也紛紛投入竹市公共建設，新竹市的改變，證明透過建立尊重專業、重視美學有效機制，打造人民有感、解決問題又具美學的公共建設，例如新竹漁人碼頭、進擊的公園、新校園運動等整體建設，期待成為台灣城市典範，翻轉公部門的美學文化。
市府行政處指出，中華民國景觀學會有鑒於新竹市府近年來透過革新行政程序，強化把關公共工程品質，城市景觀治理成績卓著，為城市景觀治理典範，推薦林智堅角逐亞太區景觀建築傑出人物獎，另外，幸福廣場、隆恩圳與新竹漁人碼頭3項建設也獲頒國際景觀大賞-亞太區佳作，市府會持續努力，改善城市景觀。
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