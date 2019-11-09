小烏來線串聯藍色公路 11月17日起泊靠石門阿姆坪碼頭

2019-11-09 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ／桃園即時報導



桃園市府規畫台灣好行小烏來線串聯藍色公路，11月17日起增加停靠石門水庫「阿姆坪碼頭」，提升石門水庫觀光便利性。桃園市府觀旅局也宣布，除了原本搭503台灣好行石門水庫線到「大壩碼頭」乘船遊湖外，11月17日起可選乘 502小烏來線，在「阿姆坪碼頭」轉搭遊艇就可抵達新溪口吊橋。

「石門水庫藍色公路」自7月13日首航，廣受好評，吸引大批遊客前往「大壩碼頭」、「阿姆坪碼頭」搭乘體驗，惟目前「阿姆坪碼頭」尚無台灣好行路線串聯，民眾必須自行開車才可抵達，因此市府規畫台灣好行小烏來線串聯藍色公路，11月17日起增加停靠石門水庫「阿姆坪碼頭」。

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另外，桃園市府觀旅局也表示，民眾除了原本搭503台灣好行石門水庫線到「大壩碼頭」乘船遊湖外，11月17日起可選乘 502小烏來線，在「阿姆坪碼頭」轉搭遊艇就可抵達新溪口吊橋，假日試辦往返1班次，去程桃園總站上午9點出發，回程小烏來天空步道站下午1點發車，停靠「阿姆坪碼頭」站點。

初期將先試行至明年1月19日止，試行期間只要水庫水位高於240公尺，「阿姆坪碼頭」每周六、日上午10點30分不限人數固定一班船班開往新溪口吊橋，原票價400元，特價300元。