影／海能風電陸域工程動土 竹南後龍外海再添47座風機
2019-11-08 23:23
聯合報 記者胡蓬生
／苗栗即時報導
海能風電公司上午在竹南舉行陸域工程動土典禮，明年春季將進行海事工程，架設47座海上風機、總裝置發電量達376MW，估計完工後可供38萬戶家庭用電。
繼竹南外海首座離岸風場「海洋風電」完成後，海能風場工程也隨之登場，海能風場由麥格理綠投資集團及上緯新能源共同開發，場址位於苗栗縣竹南、後龍外海約4至10公里處，由華城電機負責陸域升變壓站及相關設備建置，以併聯台電電網，海事工程由比利時商楊德諾負責水下基礎建設和海底電纜，西門子歌美颯負責安裝47座8MW風機。
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苗栗副縣長鄧桂菊、立委陳超明、經濟部工業局副組長盧文燦、苗栗縣副議長李文斌、議員張佳玲、陳碧華、林寶珠、鄭秋風及後龍鎮長朱秋隆等人到場參加動土，與麥格理綠投資集團開發人員，共同焚香祈求工程平安順利。
海能風電公司表示，今年稍早已向苗栗縣政府繳交1.19億元印花稅，並與在地供應商簽訂超過70份合約，此外也與多間大學合作，包括與苗栗縣國立聯合大學合作展開海上風電系列在地人才培育計畫。
海能風電強調，未來商轉後將提供潔淨能源，協助台灣能源轉型；另外同樣位於苗栗竹南外海由上緯開創的國內第一座海洋風電示範風場，歷經2階段開發，已安裝22支離岸風機，將在測試完成後商轉，海洋風場裝置容量達128MW，併網後預估每年發電量達4.8億度，可供12萬8000戶家庭1年用電。
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