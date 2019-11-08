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影／一年有半年是花期 台13甲截彎舊路變身休閒綠廊

2019-11-08 21:00聯合報 記者胡蓬生／苗栗即時報導

台13甲線公路苗栗縣造橋鄉路段在「截彎取直」後，原有的1.6公里舊路，鄉公所爭取開闢「綠色生態景觀廊道」，最近即將完工啟用，這處綠色廊道規畫有行人及自行車道、綠帶及雙向車道，成為少見的「休閒式」道路，未來每年有半年是花期，為國內公路改道活化創下特殊典範。

台13甲線 （尖苗公路）在香格里拉樂園前、後的舊路段，因道路彎曲，縣府多年來爭取「截彎取直」工程，幾年前已另闢新路線；舊路段近年來車流大減，顯得沈寂，造橋鄉公所去年爭取到前瞻計畫，獲公路總局補助3520萬元、地方自籌480萬元，共計4000萬元經費打造綠廊，工程去年12月間動工。

苗栗縣內不少省道、縣道在截變取直後，舊路段往往成了廢棄道路，甚至荒煙蔓草，造橋舊路段歷經10個月施工，朝成功活化的目標邁進。

鄉公所表示，這條道路活化工程以「仿如公園般的生態綠園道」為目標，盼打造成以人為本、強調生態優先的道路，除了要反映客家文化與酪農產業特色，也盼凸顯原有美好的樹林及綠野，並帶入雨水、土壤、植物，讓舊路不再只是一條穿越道路，而是具生態綠意、可停留的地方，創造步行、鐵馬及市集活動空間。

舊路段彎曲，以往事故頻傳，連路邊鐵皮屋候車亭都得增設厚厚的水泥矮牆防止車輛衝撞，新廊道未來的雙向單線車道限速30公里，一側是行人步道及自行車道，還有草皮植栽綠帶，沿路大量栽植藍花楹、花旗木、大花紫薇及黃花風鈴木等喬木，估計花期可長達6個月，在每年3到8月開花，鄉公所預計18日上午辦理啟用典禮，並期盼綠廊未來不久就能成為熱門打卡、拍照新景點。

台13甲線在造橋鄉的舊路段，鄉公所爭取開闢成綠色生態景觀廊道，即將完工啟用，新建...
台13甲線在造橋鄉的舊路段，鄉公所爭取開闢成綠色生態景觀廊道，即將完工啟用，新建候車亭取代舊有的鐵皮屋車亭。記者胡蓬生／攝影
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台13甲線在造橋鄉的舊路段，鄉公所爭取開闢成綠色生態景觀廊道，即將完工啟用，1....
台13甲線在造橋鄉的舊路段，鄉公所爭取開闢成綠色生態景觀廊道，即將完工啟用，1.6公里長的路段成了休閒綠廊，限速30公里並規畫有人行、自行車道。記者胡蓬生／攝影
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台13甲線在造橋鄉的舊路段，鄉公所爭取開闢成綠色生態景觀廊道，即將完工啟用，1....
台13甲線在造橋鄉的舊路段，鄉公所爭取開闢成綠色生態景觀廊道，即將完工啟用，1.6公里長的路段成了休閒綠廊，為台灣公路改道創下一個特殊案例。記者胡蓬生／攝影
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台13甲線在造橋鄉的舊路段，鄉公所爭取開闢成綠色生態景觀廊道，即將完工啟用，新建...
台13甲線在造橋鄉的舊路段，鄉公所爭取開闢成綠色生態景觀廊道，即將完工啟用，新建候車亭取代舊有的鐵皮屋車亭。記者胡蓬生／攝影
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台13甲線在造橋鄉的舊路段，鄉公所爭取開闢成綠色生態景觀廊道，即將完工啟用，1....
台13甲線在造橋鄉的舊路段，鄉公所爭取開闢成綠色生態景觀廊道，即將完工啟用，1.6公里長的路段成了休閒綠廊，限速30公里並規畫有人行、自行車道。記者胡蓬生／攝影
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舊路段原有的候車亭以鐵皮搭建，為防車輛撞及，車亭前還增設水泥矮牆。記者胡蓬生／攝...
舊路段原有的候車亭以鐵皮搭建，為防車輛撞及，車亭前還增設水泥矮牆。記者胡蓬生／攝影
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