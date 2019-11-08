影／一年有半年是花期 台13甲截彎舊路變身休閒綠廊

2019-11-08 21:00 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ／苗栗即時報導



台13甲線公路苗栗縣造橋鄉路段在「截彎取直」後，原有的1.6公里舊路，鄉公所爭取開闢「綠色生態景觀廊道」，最近即將完工啟用，這處綠色廊道規畫有行人及自行車道、綠帶及雙向車道，成為少見的「休閒式」道路，未來每年有半年是花期，為國內公路改道活化創下特殊典範。

台13甲線 （尖苗公路）在香格里拉樂園前、後的舊路段，因道路彎曲，縣府多年來爭取「截彎取直」工程，幾年前已另闢新路線；舊路段近年來車流大減，顯得沈寂，造橋鄉公所去年爭取到前瞻計畫，獲公路總局補助3520萬元、地方自籌480萬元，共計4000萬元經費打造綠廊，工程去年12月間動工。

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苗栗縣內不少省道、縣道在截變取直後，舊路段往往成了廢棄道路，甚至荒煙蔓草，造橋舊路段歷經10個月施工，朝成功活化的目標邁進。

鄉公所表示，這條道路活化工程以「仿如公園般的生態綠園道」為目標，盼打造成以人為本、強調生態優先的道路，除了要反映客家文化與酪農產業特色，也盼凸顯原有美好的樹林及綠野，並帶入雨水、土壤、植物，讓舊路不再只是一條穿越道路，而是具生態綠意、可停留的地方，創造步行、鐵馬及市集活動空間。