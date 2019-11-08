「寒冬送暖 捐血傳愛」 高鐵桃園站民眾熱血相助

2019-11-08 19:31 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ／桃園即時報導



天氣日漸轉涼，歲末年初是醫療院所血庫告急之際，台灣高鐵公司投入愛心不落人後，自11月1日起於高鐵總公司南港軟體園區舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」公益活動，並在沿線11個車站巡迴辦理。今日於高鐵桃園站登場，活動一開始就有高鐵員工及許多旅客熱情響應。

此次活動共299人參與，總計募集434袋熱血，突破了桃園站舉辦捐血活動以來的新紀錄，讓車站頓時變成愛心滿滿的大平台。

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台灣高鐵為感謝捐血人的熱情參與，於高鐵桃園站完成捐血的民眾，可獲得兼具質感與實用的「高鐵收納式旅行袋」。參與捐血的旅客陳先生表示，來桃園站搭高鐵時，看到在舉辦捐血活動，就立即挽袖參與，沒想到還可以獲得這麼實用的旅行袋，讓今天的旅程增添美好回憶。

高鐵桃園站長王稔慈表示，「寒冬送暖 捐血傳愛」活動自2012年推出以來，今年已邁入第8年，每年舉辦都受到員工、旅客、社區居民的大力支持，藉由全台高鐵站接續舉辦，讓愛心延續不間斷。