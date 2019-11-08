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林佳龍視察新竹線交通建設 將全力支持台1線替代道路

2019-11-08 19:28聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

交通部長林佳龍今天下午到新竹縣關西服務區會勘新竹縣重大交通建設，縣府提出4項計畫工程向中央爭取補助，其中台1線替代道路工程、台68線銜接竹東軟橋新闢工程，可行性評估及環評都已過，林佳龍當場表示中央將全力支持。

縣府提出的4項計畫分別是國道3號關西服務區增設聯外道路、國道1號湖口路段增設交流道改善計畫、台1線替代道路工程、台68線銜接竹東軟橋新闢工程。

工務處指出，台1 線替代道路的路線，起點於明新科大附近，由台1線分出，以高架橋方式跨過鳳山溪進入竹北市，往南跨頭前溪後與武陵路(台68線武陵路交流道)銜接，全長4.4公里，若台1線替代道路完成後，可移轉既有台1線交通量約4成左右。

台68線往南延伸銜接竹東軟橋，可紓解122線假日遊客進入五峰鄉的交通壅塞，也可健全五峰鄉的聯外動線，計畫道路規劃採高架方式，建設費用須20.5億元；國道1號湖口交流道則上下班時段車流量大，交通壅塞嚴重，因此縣府希望能在75公里處增設交流道，改善常態性的塞車問題。

而民眾若想從關西服務區連接到台三線，目前只能先從關西交流道下進入關西市區再接到台3線，縣府希望直接利用現有的公務便道，增設關西服務區聯外道路，但高公局指出，服務區連結台3縣區域為山坡地，坡度過高，且有台電特高壓電桿，工程條件無法克服。

林佳龍表示，台1線替代道路工程、台68線銜接竹東軟橋新闢工程，可行性評估及環評都已過，將全力支持，建議台1線替代道路尋生活圈系統申請中央補助，並採分期分段方式申請；台68線銜接竹東軟橋，則建議採平面道路分期分段闢建，可大幅降低建設費用。

至於關西服務區增設聯外道路，由於縣府與高公局意見不同，林交龍說，將參考運輸研究所第三者的研究結果，不過也將採納縣府另外提出的闢建關西南側外環道路作為替代方案，新闢一條平行118縣道的外環道，同樣可銜接到台3線，分流原本過境關西市中心區道路的遊客；湖口地區增設交流道的部分，中央則會積極協助地方，再可行性評估。

縣長楊文科也極力爭取五楊高架延伸苗栗頭份，林佳龍則回應，五楊高架延伸正在推動中，先前有一段路要截彎取直，但涉及到湖口營區的軍事設施、國防安全，目前已找到用地下化、隧道的方式解決，正進行最後研究階段，交通部將加速進行，最快在年底前突破此困難，若五楊高架延伸，將能有效減低地方車流及跨縣市車流，根本解決新竹縣的交通壅塞問題。

交通部長林佳龍今天下午到新竹縣關西服務區會勘新竹縣重大交通建設。記者陳斯穎／攝影
交通部長林佳龍今天下午到新竹縣關西服務區會勘新竹縣重大交通建設。記者陳斯穎／攝影
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為紓解新竹縣交通壅塞情形，縣府提出4項計畫工程向中央爭取補助。記者陳斯穎／攝影
為紓解新竹縣交通壅塞情形，縣府提出4項計畫工程向中央爭取補助。記者陳斯穎／攝影
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替代道路林佳龍新竹

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