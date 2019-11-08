文化部擬廢街頭藝人考照 桃園傾向保留

2019-11-08 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／即時報導



文化部擬廢除街頭藝人考照制度，存廢回歸市場機制，市議員黃敬平今質詢為街頭藝人請命，並批市府文化局現行111處公告展演地點，多數沒人流，表演效益不高，與街頭藝人實際需求脫鉤，市長鄭文燦說，桃園傾向保留街頭藝人考照制度，市府現階段辦理考照、嘉年華是對的方向，並盡量提供協調更多展演場地，由街頭藝人自主判斷場地好壞。

桃園市辦理街頭藝人徵選多年，迄今已有821組合格街頭藝人，市府也公告111處展演地點，開放街頭藝人到指定地點演出，但黃敬平接獲多名街頭藝人陳情，感嘆公部門開放地點只為衝數字，且太過理想化，逐一檢視僅6處「適合演出」，10處地點「或許有機會」，某些場地也只適合靜態、音樂等類型地演出，合適演出地點，供不應求、僧多粥少。

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黃也說，桃園規畫111處展演場地看似多，但實以公園、宮廟居多，風景區次之，台北市66處地點較少，但明顯效益高出許多，他也提到，桃園有些場地甚至是私人營業場址，街頭藝人要到場表演，曾被勸導不適合展演，才知道公告地點「不是說來就來」。

文化局長莊秀美說，有街頭藝人無法在私人營業場所表演，可能是管理人員交接不當，會再行協調，並強調桃園與台北街頭藝人場地條件不同，市府選擇並提供街頭藝人表演的場所，以人多的地方為主，部分熱門景點如中正公園則按照街頭藝人登記先後安排。

至於文化部拋出是否廢除街頭藝人考照管理制度，認為先進國家無須考照、列管，只要能生存就是街頭藝人，台南今年起就已不再考照，改推行登記制，黃敬平也關注桃園政策動向，是否有分析其利弊得失，他認為不該輕易廢除，對街頭藝人才有保障。

莊秀美說，街頭藝人之所以要被列入管理與考照，主要是擔心學校或住家安寧，若改變街頭藝人考照制度，也對過去已考照的街頭藝人不公平，針對文化部政策，市府正在與各縣市文化局討論街頭藝人考照的得宜性，如果目前街頭藝人傾向考照制度對於其藝術身分有所保障，市府會尊重大多數街頭藝人的意見。