親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

12強／兩連勝後的台日對決：第四棒的風格與決斷力

急救「殺後台」、斷網慘況 蘋果釋出iOS 13.2.2

文化部擬廢街頭藝人考照 桃園傾向保留

2019-11-08 17:28聯合報 記者張裕珍／即時報導

文化部擬廢除街頭藝人考照制度，存廢回歸市場機制，市議員黃敬平今質詢為街頭藝人請命，並批市府文化局現行111處公告展演地點，多數沒人流，表演效益不高，與街頭藝人實際需求脫鉤，市長鄭文燦說，桃園傾向保留街頭藝人考照制度，市府現階段辦理考照、嘉年華是對的方向，並盡量提供協調更多展演場地，由街頭藝人自主判斷場地好壞。

桃園市辦理街頭藝人徵選多年，迄今已有821組合格街頭藝人，市府也公告111處展演地點，開放街頭藝人到指定地點演出，但黃敬平接獲多名街頭藝人陳情，感嘆公部門開放地點只為衝數字，且太過理想化，逐一檢視僅6處「適合演出」，10處地點「或許有機會」，某些場地也只適合靜態、音樂等類型地演出，合適演出地點，供不應求、僧多粥少。

黃也說，桃園規畫111處展演場地看似多，但實以公園、宮廟居多，風景區次之，台北市66處地點較少，但明顯效益高出許多，他也提到，桃園有些場地甚至是私人營業場址，街頭藝人要到場表演，曾被勸導不適合展演，才知道公告地點「不是說來就來」。

文化局長莊秀美說，有街頭藝人無法在私人營業場所表演，可能是管理人員交接不當，會再行協調，並強調桃園與台北街頭藝人場地條件不同，市府選擇並提供街頭藝人表演的場所，以人多的地方為主，部分熱門景點如中正公園則按照街頭藝人登記先後安排。

至於文化部拋出是否廢除街頭藝人考照管理制度，認為先進國家無須考照、列管，只要能生存就是街頭藝人，台南今年起就已不再考照，改推行登記制，黃敬平也關注桃園政策動向，是否有分析其利弊得失，他認為不該輕易廢除，對街頭藝人才有保障。

莊秀美說，街頭藝人之所以要被列入管理與考照，主要是擔心學校或住家安寧，若改變街頭藝人考照制度，也對過去已考照的街頭藝人不公平，針對文化部政策，市府正在與各縣市文化局討論街頭藝人考照的得宜性，如果目前街頭藝人傾向考照制度對於其藝術身分有所保障，市府會尊重大多數街頭藝人的意見。

市長鄭文燦也說，目前主流意見皆希望保留街頭藝人考照制度，保障街頭藝人，他也傾向保留現行考照制度。

文化部擬廢除街頭藝人考照制度，存廢回歸市場機制，市議員黃敬平今質詢為街頭藝人請命...
文化部擬廢除街頭藝人考照制度，存廢回歸市場機制，市議員黃敬平今質詢為街頭藝人請命，並批市府文化局現行111處公告展演地點，多數沒人流，表演效益不高，與街頭藝人實際需求脫鉤。圖／桃園市議會提供
分享
有街頭藝人向市議員黃敬平陳情，指市府文化局規畫街頭藝人展演地點多是不適當，能見度...
有街頭藝人向市議員黃敬平陳情，指市府文化局規畫街頭藝人展演地點多是不適當，能見度不足，圖為街頭藝人在南部縣市戶外表演的盛況。圖／市議員黃敬平提供
分享

街頭藝人文化局文化部

相關新聞

尺寸最長及最厚的口琴現身桃機　四重奏吸引旅客駐足

2019-11-08 17:18

林佳龍視察新竹市交通建設 允諾全力支持大車站計畫

2019-11-08 16:02

2021升級版台灣燈會在竹市 為期10天規畫6大燈區

2019-11-08 15:10

竹縣耕讀生活趣壓軸 9日新瓦屋登場

2019-11-08 13:51

漫漫長獄最恐懼的是遭「遺棄」 他浮沉23年翻轉人生

2019-11-08 13:47

竹縣新埔鎮9里18日停水9小時 預計影響4845戶

2019-11-08 13:18

竹縣童軍領袖營 15所國小師生同歡

2019-11-07 23:42

速限30公里 桃市設寧靜區保障通學路

2019-11-07 23:40

民眾霧煞煞 桃市路燈報修 打去是空號

2019-11-07 23:38

桃市府員工餐廳負評多不續約 換華膳空廚子公司進駐

2019-11-07 22:29

影／杭菊花海迎賓 銅鑼商圈推行動支付

2019-11-07 20:14

羅福星紀念館變裝重新開館 他孫女：不會淪為蚊子館

2019-11-07 15:56

峨眉慢漫生活節 11月16、17日十二寮湖光村登場

2019-11-07 14:30

機捷A17站有原民風 原民議員喊正名「原住民族園區站」

2019-11-07 13:58
看更多

熱門文章

滿園850種玫瑰一次看到飽 台北秋季玫瑰展浪漫登場

2019-11-08 07:19

「台灣台北」與布拉格簽姊妹市 北市議會吵翻天

2019-11-08 14:10

南投養生館越開越多 民眾批評掛羊頭賣狗肉

2019-11-07 18:02

便利商店進駐花蓮殯儀館 賣白飯、鴨蛋還不喊歡迎光臨

2019-11-08 12:58

2021升級版台灣燈會在竹市 為期10天規畫6大燈區

2019-11-08 15:10

鎖定陸客商機 知名東河包子插旗金門展店

2019-11-07 19:53

桃市府員工餐廳負評多不續約 換華膳空廚子公司進駐

2019-11-07 22:29

李佳芬「學校學母語浪費資源」議員抗議 林右昌批落伍

2019-11-08 09:54

難以想像！一家五口如廁上茅坑 衛浴無熱水也無自來水

2019-11-07 20:43

今天公祭明天忘記？台中耕地面積8年減少1300公頃

2019-11-08 12:38

影／12強中日大戰基隆戶外直播 林右昌忘情高喊全壘打

2019-11-07 19:32

蔡英文虎尾掃街拜票 支持者熱情搶合照

2019-11-07 18:02

楓紅燈海暈染屏東四重溪 今晚點亮掀夜間賞楓熱潮

2019-11-08 11:13

影／杭菊花海迎賓 銅鑼商圈推行動支付

2019-11-07 20:14

離島居民參加大客車訓練有優惠 陳玉珍爭取費用減半

2019-11-07 19:57

大巨蛋模擬在球場放5000人？柯文哲：這題沒辦法回答

2019-11-08 16:10

影／拿出反六輕精神 宜蘭怒吼：反開礦護水源寸土不讓

2019-11-08 13:55

新北秋冬國旅第二波 籲中央打破縣市總額限制

2019-11-07 16:01

u故事／家鄉香港變了 球評傑拉德：台灣才是我的家

2019-11-08 12:13

台北秋季玫瑰展 850品種爭妍

2019-11-07 23:39

迎伊登 彰化埔鹽順澤宮巨型冠軍帽亮相

2019-11-07 23:59

傳林志玲借古蹟南美舘辦婚禮 黃偉哲：一般民眾也可以

2019-11-08 15:48

金門產業園區推動 楊鎮浯掛保證110年完工

2019-11-07 20:57

逛夜市找不到廁所？拖車式廁所首度進駐北市3大夜市

2019-11-08 14:47

棒球12強中華隊晉級東奧要打到韓國輸？網友：看錯2字

2019-11-07 21:05

酒量等於業務量？中市府首長發言惹議 藍議員：代表海派

2019-11-08 11:06

涉性騷風波 劉嘉仁傳回鍋聯醫總院長機要秘書

2019-11-07 19:43

民眾黨在市府辦面試 議員轟黨政不分 柯文哲回嗆…

2019-11-07 23:22

聯醫員工獎金遭砍 工會提4訴求：柯文哲應負起責任

2019-11-08 12:54

台中「帝國糖廠」修復 資深議員憶兒時坐火車、偷甘蔗

2019-11-07 18:14

影／以空汙罰款為學生健檢 葉匡時：須研究適法

2019-11-07 17:56

挪威選手艾登9日將訪 順澤宮訂製冠軍帽花燈

2019-11-07 19:37

影／變相減薪！北市聯醫爆獎金大縮水 有人中秋只拿17元

2019-11-08 14:27

東北角草嶺古道芒花季開幕 假日會有山賊攔路同樂

2019-11-08 14:33

台中用電量全台居冠 議員批節電無力

2019-11-07 23:57

蓋5萬戶公宅要22年 柯文哲：新北市會比我們快

2019-11-08 15:44

基隆議員爭取6千人壯觀里市公車通市區 林右昌：來努力

2019-11-08 16:01

中山大學仁武校區 開放休憩

2019-11-07 23:05

拆到「不堪使用」為止 墾管處違建拆除來真的

2019-11-08 15:50

影／議員賭500份雞排！太陽花國賠案不上訴 柯笑：她輸了

2019-11-07 17:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top