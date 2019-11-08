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12強／兩連勝後的台日對決：第四棒的風格與決斷力

急救「殺後台」、斷網慘況 蘋果釋出iOS 13.2.2

尺寸最長及最厚的口琴現身桃機　四重奏吸引旅客駐足

2019-11-08 17:18攝影中心 記者鄭超文／桃園機場即時報導

桃園機場第二航廈下午揚起輕柔的宮崎駿動畫與小美人魚動畫電影配樂，而且是四把口琴吹奏的聲音，這是今年奪得四重奏特優殊榮的長庚大學口琴社同學的快閃音樂演出，路過的外國旅客還特別停下來，用自己的手機錄下這個珍貴的影片。

機場是國家門戶，更是旅客入、出國必經之處，為了讓旅客在機場停留的時刻也能欣賞美的事物，教育部、桃機公司、采盟免稅店及藝教館共同合作，在機場推出美學教育系列活動，除了目前在機場靜態展出的「世界兒童畫展-讓我們童在藝起」特展，還邀請全國學生音樂比賽特優的團隊來機場表演。

這次演出的長庚大學沐風口琴社團在1992年成立，今年贏得大專組口琴四重奏特優，四把口琴中，還有平常少見的，尺寸最厚的低音口琴 （Bass Harmonica）以及最長的和弦口琴 （Chord Harmonica），讓這個看似簡單的樂器，搭配出立體的聲音，給現場聽眾耳目一新的感受並顛覆對口琴的想像。

長庚大學口琴社下午在桃園機場舉行音樂快閃活動，恰好經過的外國旅客用手機記錄下這珍...
長庚大學口琴社下午在桃園機場舉行音樂快閃活動，恰好經過的外國旅客用手機記錄下這珍貴的樂音。記者鄭超文／攝影
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長庚大學口琴社下午在桃園機場舉行音樂快閃活動，尺寸最厚的低音口琴吸引旅客的目光。...
長庚大學口琴社下午在桃園機場舉行音樂快閃活動，尺寸最厚的低音口琴吸引旅客的目光。記者鄭超文／攝影
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長庚大學口琴社下午在桃園機場舉行音樂快閃活動，尺寸最常的和弦口琴引人注目。記者鄭...
長庚大學口琴社下午在桃園機場舉行音樂快閃活動，尺寸最常的和弦口琴引人注目。記者鄭超文／攝影
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桃園機場動畫

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