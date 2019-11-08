尺寸最長及最厚的口琴現身桃機 四重奏吸引旅客駐足

2019-11-08 17:18 攝影中心 記者 攝影中心 記者 鄭超文 ／桃園機場即時報導



桃園機場第二航廈下午揚起輕柔的宮崎駿動畫與小美人魚動畫電影配樂，而且是四把口琴吹奏的聲音，這是今年奪得四重奏特優殊榮的長庚大學口琴社同學的快閃音樂演出，路過的外國旅客還特別停下來，用自己的手機錄下這個珍貴的影片。

機場是國家門戶，更是旅客入、出國必經之處，為了讓旅客在機場停留的時刻也能欣賞美的事物，教育部、桃機公司、采盟免稅店及藝教館共同合作，在機場推出美學教育系列活動，除了目前在機場靜態展出的「世界兒童畫展-讓我們童在藝起」特展，還邀請全國學生音樂比賽特優的團隊來機場表演。

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