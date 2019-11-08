林佳龍視察新竹市交通建設 允諾全力支持大車站計畫

2019-11-08 16:02 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ／新竹即時報導



交通部長林佳龍今到新竹市視察國際展演中心地下停車場、新竹大車站計畫、護城河周邊等交通建設，由市長林智堅介紹「新竹火車站改造三部曲」，首部曲已成功改善新竹轉運站、前後站地下道，二部曲則完成前後站行人徒步區、透光風雨走廊，三部曲則是將啟動的大車站計畫，預計建立一個串聯前後車站的跨站平台；林佳龍肯定林智堅對城市改變的決心，允諾會全力支持。

林佳龍說，大車站計畫投資效益很大，涉及未來交通發展與都市再生，整個計畫考量人本交通理念，結合包括鐵道、未來的輕軌、公車與公共自行車等多元載具，值得當作立體化車站參考，台灣現在各地都希望進行鐵道再生與都市縫合，採舉的策略主要為地下化，比如雙北、桃園市，台中則採高架化；竹市較特別，採維持鐵道平面化以大平台串聯車站，該模式非常有創意且可行，希望中央地方一起用協調的方式，甚至用預審制，快速完成可行性研究、綜合規劃等行政程序，加快實施。

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林佳龍今天在林智堅陪同下先前往台肥TFC One 大樓9樓制高點，俯瞰位在兒童探索館和新竹文創館旁的國際展演中心預定地，林智堅說，國際展演中心內部可容納近1千人，作為藝文表演的專業場館，目前台肥TFC One大樓與國際展演中心共構的地下兩層停車場，已獲交通部補助3.1億元，加上配合款，總工程經費達5.1億元，預計規劃368個汽車停車位、850個機車位，能提供、觀眾便利的停車空間，並紓解未來新竹文創館、兒童探索館帶來的大量人流。

隨後，林佳龍前往新竹轉運站了解市府推動中的「大車站計畫」，林智堅說，該計畫是新竹火車站改造的第三部曲，105年8月新竹轉運站啟用時改造前後站地下道，完成第一部曲；107年2月完成新竹火車站前廣場改造，並在前後站同步增設風雨走廊，完成第二部曲；目前正在努力的第三部曲大車站計畫，整體規劃已送交通部審查。

林智堅指出，大車站計畫將成為串聯新竹前後站的重要樞紐，市府入53.5億元工程經費，秉持「人本友善」與「低成本、高效益」方案，建立起串聯前後車站的跨站平台，完工後期望能讓新竹火車站風華再現，除縫合前後站使軸線翻轉，還能當成新竹市的地標，並活絡經濟發展。