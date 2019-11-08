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2021升級版台灣燈會在竹市 為期10天規畫6大燈區

2019-11-08 15:10聯合報 記者黃瑞典／新竹即時報導

新竹市將於2021年首度舉辦為期10天的台灣燈會，市府文化局長黃竫蕙今天在市議會專案報告指出，將在市區規畫6大燈區，由東大路串聯，主燈將設在新竹公園，每天有夜間遊行，創造城市慶典氛圍，以壯觀精緻的燈藝，呈現台灣文化及燈會藝術，打造升級版台灣燈會。

台灣燈會30年來首度在新竹市舉辦，經費、交通、親子及無障礙設施與對居民的影響等問題，引起市議員劉崇顯、林彥甫、廖子齊及李國璋關注，市議會決議請市府以創新思維妥善規畫，融入地方文化、國際及各族群特色，審慎評估交通、噪音、環境清潔等可能影響居民生活的問題，做好配套措施，邀產官學界參與規畫豐富燈會內容，並請市府向中央爭取補助經費，預算細項也要提供給議會。

黃竫蕙說，台灣燈會被評選為全球最佳慶典活動之一，新竹市將於2021年2月26日至3月7日舉辦，已提前1年半的時間籌備，今年初市長林智堅率市府團隊觀摩屏東舉辦的台灣燈會，10月間也參訪德國柏林燈節，跟策展團隊深度討論交流，希望結合竹科技能量，展現台灣科技藝術實⼒，創造最傳統又最創新的燈會，透過城市型燈會共創城市光榮感。

她說，燈會總經費約4億5000萬元，共規畫6大燈區，車站燈區在站前廣場以地面投影及建築光雕為特色；護城河燈區集結周邊古蹟群亮點，以投影與螢幕營造特殊燈景，還規畫古蹟群專屬光雕；文化燈區以競賽吸引創意團隊，結合學校花燈競賽打造「科技、藝術」作品。

隆恩圳燈區配合國際徵件，隆恩圳及水岸腹地沿線設置參展作品，並設置永久光環境打造完整燈區；東大路燈區以東大路軸線串連所有燈區，將以燈藝、牌坊布置成為燈會大道；新竹公園為主燈區，設置主燈及副燈。

燈會期間每晚有遊行，創造城市慶典氛圍，交通規畫以大眾運輸為優先，境外私人運具管制，加強交管、停車場規畫及接駁，維持居民的日常生活，透過即時路況監控，整合停車、接駁等資訊，讓遊客透過手機隨時掌握。

新竹市長林智堅與市府團隊10月參訪德國柏林燈節，跟策展團隊深度討論交流，吸取經驗...
新竹市長林智堅與市府團隊10月參訪德國柏林燈節，跟策展團隊深度討論交流，吸取經驗為2021年在新竹市舉辦的台灣燈會做準備。圖／市府提供
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新竹市長林智堅與市府團隊10月參訪德國柏林燈節，跟策展團隊深度討論交流，吸取經驗...
新竹市長林智堅與市府團隊10月參訪德國柏林燈節，跟策展團隊深度討論交流，吸取經驗為2021年在新竹市舉辦的台灣燈會做準備。圖／市府提供
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台灣燈會新竹古蹟

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