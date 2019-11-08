竹縣耕讀生活趣壓軸 9日新瓦屋登場

2019-11-08 13:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ／新竹即時報導



2019耕讀生活趣壓軸活動「秋收‧狂饗曲」，明天9日在新瓦屋水稻生態教育園區正式登場，除了客家藍衫鑰匙圈等DIY手作，下午3點30分的草地劇場《有閒來~寮》，結合歌謠、舞蹈、戲劇、共下講客等元素，以環境劇場方式，由舞者與山歌傳唱老師輪番登場，讓親子從中認識在地客家傳統文化。

文化局長田昭容表示，活動內容相當豐富，上午登場的豐收派對，開放報名即馬上額滿，活動將由竹縣青農團隊，帶領民眾遵循古禮舉辦祈福儀式，感謝伯公守護土地及農作物，體驗無煙焢窯、地瓜菜包DIY、蔬食饗宴、套圈圈遊戲及活力帶動唱等，享受農家樂。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

下午1點半起，邀請湖口創業青年魔法3D光膠達人許文政，現場教學客家藍衫鑰匙圈及桐花杯套，開放民眾以50元銅板價，體驗魔幻手作樂趣，5梯次共限額100名；樹林區古風車巷弄室集也熱情開張，有串珠玩具、秋風飾品、絹印布包、薄餅甜點、種籽藝術等超過40組創意品牌。

當日活動的最高潮，是下午3時30分在大草坪登場的草地劇場《有閒來~寮》，將以環境劇場的呈現方式，由舞者與山歌傳唱老師輪番登場，結合歌謠、舞蹈、戲劇、共下講客等豐富元素，串連秋之狂舞曲、山歌傳揚好文化、秋收滿滿、寶島台灣、茶香滿園等精彩故事，展現出客家傳統及現代創意巧思。