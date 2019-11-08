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竹縣耕讀生活趣壓軸 9日新瓦屋登場

2019-11-08 13:51聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

2019耕讀生活趣壓軸活動「秋收‧狂饗曲」，明天9日在新瓦屋水稻生態教育園區正式登場，除了客家藍衫鑰匙圈等DIY手作，下午3點30分的草地劇場《有閒來~寮》，結合歌謠、舞蹈、戲劇、共下講客等元素，以環境劇場方式，由舞者與山歌傳唱老師輪番登場，讓親子從中認識在地客家傳統文化。

文化局長田昭容表示，活動內容相當豐富，上午登場的豐收派對，開放報名即馬上額滿，活動將由竹縣青農團隊，帶領民眾遵循古禮舉辦祈福儀式，感謝伯公守護土地及農作物，體驗無煙焢窯、地瓜菜包DIY、蔬食饗宴、套圈圈遊戲及活力帶動唱等，享受農家樂。

下午1點半起，邀請湖口創業青年魔法3D光膠達人許文政，現場教學客家藍衫鑰匙圈及桐花杯套，開放民眾以50元銅板價，體驗魔幻手作樂趣，5梯次共限額100名；樹林區古風車巷弄室集也熱情開張，有串珠玩具、秋風飾品、絹印布包、薄餅甜點、種籽藝術等超過40組創意品牌。

當日活動的最高潮，是下午3時30分在大草坪登場的草地劇場《有閒來~寮》，將以環境劇場的呈現方式，由舞者與山歌傳唱老師輪番登場，結合歌謠、舞蹈、戲劇、共下講客等豐富元素，串連秋之狂舞曲、山歌傳揚好文化、秋收滿滿、寶島台灣、茶香滿園等精彩故事，展現出客家傳統及現代創意巧思。

除了主場活動，當天還有13好市集、青農市集，民眾也可參加新瓦屋志工隊定時導覽(每周六、日上午10點及下午3點於鄧雨賢影音館前集合)，帶民眾認識客庄文史，歡迎大小朋友前來新瓦屋，享受創藝聚落尋寶樂趣，度過美好週末假期，詳情可上新竹縣政府文化局粉絲專頁「竹縣go藝思」查詢。

2019耕讀生活趣壓軸活動「秋收‧狂饗曲」，明天9日在新瓦屋水稻生態教育園區正式...
2019耕讀生活趣壓軸活動「秋收‧狂饗曲」，明天9日在新瓦屋水稻生態教育園區正式登場，下午3點30分的草地劇場《有閒來~寮》，以環境劇場方式，由舞者與山歌傳唱老師輪番登場，讓親子從中認識在地客家傳統文化。圖／新竹縣政府提供
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文化局新竹

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