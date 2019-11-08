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竹縣新埔鎮9里18日停水9小時 預計影響4845戶

2019-11-08 13:18聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

台灣自來水公司第三區管理處竹北營運所為維持供水設備正常運轉，將辦理「108年新埔淨水場沉澱池閘門更新工程」停水施作，自11月18日上午8點至下午5點止，共計停水9小時〈含恢復供水時程〉。

停水區域為新埔鎮新埔里、五埔里、照門里、鹿鳴里、巨埔里、新民里、新生里、旱坑里、四座里等9里，共計影響4845戶。

請停水區用戶留意，提早儲水備用，並配合節約用水，小心火燭。另外，第三區管理處也提醒用戶，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。

新埔鎮9里18日上午起將停水9小時，請停水地區內自來水用戶提早儲水備用，並請小心...
新埔鎮9里18日上午起將停水9小時，請停水地區內自來水用戶提早儲水備用，並請小心火燭。 聯合報系資料照
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