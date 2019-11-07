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影／杭菊花海迎賓 銅鑼商圈推行動支付

2019-11-07 20:14聯合報 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣銅鑼鄉的杭菊已進入花期，白色杭菊如初雪覆地，黃色杭菊亮眼奪目，景致美不勝收，連日來吸引大批遊客湧入，銅鑼鄉農會9、10日兩天推出「菊祥如芋」杭菊芋頭文化節，廣邀各地遊客暢遊花海美景；此外，隔鄰的西湖鄉也同時也推出甘藷節活動，要與遊客分享豐收的喜悅。

銅鑼是國內杭菊最大產地，今年栽培面積約30公頃，分布鄉內各地，包括九湖台地、樟樹國小周邊、銅鑼交流道周邊都有美麗的杭菊田可賞景。

銅鑼鄉農會表示，鄉內杭菊賞花期可至12月上旬，最佳觀賞時機在11月中、下旬，遊客請把握時機來賞花海美景，杭菊芋頭節9日上午10點在九湖休閒農場開幕，一連2天推出活動，屆時在銅鑼火車站提供接駁車服務。

每年杭菊節堪稱銅鑼鄉最大的觀光旅遊活動，銅鑼觀光產業協會今年特別規畫「賞杭菊遊銅鑼」活動，邀近20間特色店家參與，並推廣行動支付，今天上午在銅鑼「侯食飯舖」手作便當辦理活動說明。

縣長徐耀昌到場體驗行動支付的便利；這次活動即日起至月底將推出5波抽獎活動，最大獎包括iPhone 11，遊客在「好客銅鑼」臉書專頁按讚、分享、留言「銅鑼好客商圈、消費抽iphone 11 」並Tag一名好友，或在商圈指定店家消費單筆滿500元且以行動支付，就有機會中大獎，相關資訊可上「好客銅鑼」查詢。

最近銅鑼杭菊已逐漸盛開，九湖台地連日來吸引大批台北、台中等地遊客及親子造訪，在花田中取景、自拍，新竹來的遊客「虹菱」隨身帶了2個她的個人公仔在花田裡取景，盼留下永恆的記憶。

西湖甘藷節9、10日在三湖村飛龍大橋旁農田推出，安排焢窯樂、親子烤甘藷、農特產品展售、社區表演等活動，並提供遊客訂餐享用客家風味餐；目前親子烤甘藷仍有名額，報名可洽西湖鄉農會推廣部推廣股，電話（037）921718。

苗栗縣銅鑼鄉的杭菊已進入花期，白色、黃色杭菊盛開，景致美不勝收，連日來吸引大批遊...
苗栗縣銅鑼鄉的杭菊已進入花期，白色、黃色杭菊盛開，景致美不勝收，連日來吸引大批遊客暢遊花海。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣「菊祥如芋」杭菊芋頭文化節9、10日登場，銅鑼觀光產業協會集合鄉內店家推出...
苗栗縣「菊祥如芋」杭菊芋頭文化節9、10日登場，銅鑼觀光產業協會集合鄉內店家推出「賞杭菊遊銅鑼」活動，並推廣行動支付，請來縣長徐耀昌「體驗」。記者胡蓬生／攝影
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新竹來的遊客「虹菱」帶著個人公仔到銅鑼杭菊田拍照，開心地記錄美景。記者胡蓬生／攝...
新竹來的遊客「虹菱」帶著個人公仔到銅鑼杭菊田拍照，開心地記錄美景。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣銅鑼鄉的杭菊已進入花期，白色杭菊如初雪覆地，景致美不勝收，連日來吸引大批遊...
苗栗縣銅鑼鄉的杭菊已進入花期，白色杭菊如初雪覆地，景致美不勝收，連日來吸引大批遊客暢遊花海。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣「菊祥如芋」杭菊芋頭文化節9、10日登場，銅鑼觀光產業協會集合鄉內店家推出...
苗栗縣「菊祥如芋」杭菊芋頭文化節9、10日登場，銅鑼觀光產業協會集合鄉內店家推出「賞杭菊遊銅鑼」活動，並推廣行動支付，上午請來縣長徐耀昌「體驗」行動支付的便利。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣銅鑼鄉的杭菊已進入花期，白色杭菊如初雪覆地，景致美不勝收，連日來吸引大批遊...
苗栗縣銅鑼鄉的杭菊已進入花期，白色杭菊如初雪覆地，景致美不勝收，連日來吸引大批遊客暢遊花海，留下美麗的記憶。記者胡蓬生／攝影
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