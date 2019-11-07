研發咖啡牛軋餅「想到快崩潰」她國際大賽奪金

2019-11-07 18:25 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北即時報導



龍華科技大學師生參加「2019 Artisan Festival韓國國際技能人大賽」，分別以「Sachima 葡蔓軟酥」禮盒、「蔥蔥咖啡牛軋餅 Coffee nougat cracker sandwich」一舉打敗各國好手，在「觀光伴手禮設計」競賽項目勇奪社會組、學生組2面金牌。PBL影視行銷專班學生陳玥蓁的「蔥蔥咖啡牛軋餅 Coffee nougat cracker sandwich」以小乳牛咬餅乾的造型成功擄獲評審，她說，產品設計開發近5個月，期間不斷嘗試各種包裝設計與造型，常常「幾乎想到崩潰」。競賽當天甚至有韓國顧客要求要購買陳玥蓁的作品，希望她能割愛把作品版權直接賣掉。

龍華科大表示，由韓國技能人協會(Korea’s Talented Person Association)、韓國文化體育觀光部、釜山市政廳等機構舉辦「2019 Artisan Festival韓國國際技能大賽」，日前在釜山BEXCO國際展覽中心盛大舉行，今年計有來自韓國、荷蘭、澳洲、台灣、泰國、日本、馬來西亞、香港、新加坡、大陸、越南等13個國家、千餘名選手參賽，競爭相當激烈。

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獲得金牌的「Sachima 葡蔓軟酥」禮盒，是將台灣傳統以純手工製作的天然軟酥，加上葡萄乾、北美進口紅寶石蔓越莓、嚴選上等白芝麻等食材，讓Sachima葡蔓軟酥層次豐富，一口咬下瞬間爆出香氣與微酸果香口感，讓美食更添風味。道地手工製作，好吃又健康的零嘴，加上特別提袋式設計及圖騰，讓整體包裝質感清新，嶄新面貌呈現出台觀觀光伴手禮的巧思與特色，獲得在場評審一致好評，勇奪金牌大獎。

PBL影視行銷專班學生陳玥蓁，以「蔥蔥咖啡牛軋餅 Coffee nougat cracker sandwich」參賽。純手工製作餅乾溶入濃醇咖啡香的內餡，搭配外層酥脆有著蔥香味的餅乾，多層次口感讓人一口接一口，越吃越順口，以小乳牛咬餅乾的造型更成功擄獲評審，順利勇奪金牌。