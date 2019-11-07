桃市中小學發明展作品超生活化 讓你避免洗冷水澡

2019-11-07 17:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ／桃園即時報導



桃園市昨日辦理中小學發明展選拔暨展覽會複審，參賽隊伍數量創新高，國小組有90隊，國中組有166隊，各隊伍興趣類別選擇參賽項目，學生各個發揮創意，做出不少貼近生活的作品，例如「智慧瓦斯提醒」在瓦斯用完前會閃燈，提醒民眾免於洗冷水澡、「防災妙提袋MAX」則是當地震發生時，能在一秒立刻讓手提袋變成防災頭套來保護頭部等。

「智慧瓦斯提醒」作品是由3名八德國小學生共同製作，指導老師謝秀梅表示，發想來自一名學生的祖父在屏東獨居，家人都相當擔心他一人生活會洗冷水澡，甚至感冒，因此製作一個瓦斯快用完時會閃燈通知民眾的便民小物，再經過校長林世娟指導後，更增設可以自動撥電話的功能，讓老人家能用觸控方式撥電話給家人或是瓦斯行中，達到照顧老人家又便民。

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霄裡國小發明地震時最為實用的「防災妙提袋MAX」，讓地震一發生時能趕緊把手提袋變成防災頭套，用來保護頭部並提供伸縮哨子、警示反光條等功能，讓民眾可以對外求救。國中組桃園國中發明「巷口人車防撞警式系統」，當汽車經過馬路，埋在地上的磁簧開關可感測速度，超過表準執會亮紅燈並閃爍，提醒用路人注意安全。