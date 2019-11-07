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桃市中小學發明展作品超生活化 讓你避免洗冷水澡

2019-11-07 17:40聯合報 記者陳夢茹／桃園即時報導

桃園市昨日辦理中小學發明展選拔暨展覽會複審，參賽隊伍數量創新高，國小組有90隊，國中組有166隊，各隊伍興趣類別選擇參賽項目，學生各個發揮創意，做出不少貼近生活的作品，例如「智慧瓦斯提醒」在瓦斯用完前會閃燈，提醒民眾免於洗冷水澡、「防災妙提袋MAX」則是當地震發生時，能在一秒立刻讓手提袋變成防災頭套來保護頭部等。

「智慧瓦斯提醒」作品是由3名八德國小學生共同製作，指導老師謝秀梅表示，發想來自一名學生的祖父在屏東獨居，家人都相當擔心他一人生活會洗冷水澡，甚至感冒，因此製作一個瓦斯快用完時會閃燈通知民眾的便民小物，再經過校長林世娟指導後，更增設可以自動撥電話的功能，讓老人家能用觸控方式撥電話給家人或是瓦斯行中，達到照顧老人家又便民。

霄裡國小發明地震時最為實用的「防災妙提袋MAX」，讓地震一發生時能趕緊把手提袋變成防災頭套，用來保護頭部並提供伸縮哨子、警示反光條等功能，讓民眾可以對外求救。國中組桃園國中發明「巷口人車防撞警式系統」，當汽車經過馬路，埋在地上的磁簧開關可感測速度，超過表準執會亮紅燈並閃爍，提醒用路人注意安全。

雖然這些作品只拿下甲等成績，但參賽學生們的創意皆啟發於日常生活周遭，但教育局表示，108課綱鼓勵學生動手作，發明展可鼓勵學生創意發想、落實動手做、激發創意及解決問題、團隊合作的能力，並透過競賽給予學生舞台發揮所長，將會持續推動創造力及科學教育，從中培養學生興趣與技能。

桃園市昨日辦理中小學發明展選拔暨展覽會複審，八德國小做出「智慧瓦斯提醒」，瓦斯用...
桃園市昨日辦理中小學發明展選拔暨展覽會複審，八德國小做出「智慧瓦斯提醒」，瓦斯用完前會閃燈提醒民眾，免於洗冷水澡。圖／八德國小提供
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桃園市昨日辦理中小學發明展選拔暨展覽會複審，八德國小做出「智慧瓦斯提醒」，瓦斯用...
桃園市昨日辦理中小學發明展選拔暨展覽會複審，八德國小做出「智慧瓦斯提醒」，瓦斯用完前會閃燈提醒民眾，免於洗冷水澡。圖／八德國小提供
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桃園市昨日辦理中小學發明展選拔暨展覽會複審，八德國小做出「智慧瓦斯提醒」，瓦斯用...
桃園市昨日辦理中小學發明展選拔暨展覽會複審，八德國小做出「智慧瓦斯提醒」，瓦斯用完前會閃燈提醒民眾，免於洗冷水澡。圖／八德國小提供
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地震發明展

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