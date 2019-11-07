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銅鑼杭菊花開美如雪 商圈推行動支付抽好禮

2019-11-07 17:33中央社 苗栗縣7日電

苗栗銅鑼的杭菊共有白菊、金菊，各有不同美感。 圖／聯合報系資料照片
苗栗銅鑼的杭菊共有白菊、金菊，各有不同美感。 圖／聯合報系資料照片
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苗栗縣銅鑼鄉是國內杭菊主要產地，每年11月開花期，大片花田宛如白雪覆蓋美景，吸引大批賞花人潮，銅鑼觀光產業協會今年結合在地業者推廣行動支付方案，推出抽獎活動。

每年11月深秋，銅鑼鄉九湖台地換新裝，嬌媚、淡雅的雪白色、金黃色杭菊綻放，猶如覆蓋一層花毯，在藍天襯托下，美不勝收，今年銅鑼杭菊栽培面積約30餘公頃，種植區域遍及九湖村、樟樹村、竹森村、中平村和新盛隆等地，目前已逐漸開花，預計11月中旬盛開，花期約3至4週。

杭菊除供觀賞，也能沖泡飲用、入菜料理，增添佳餚風味。銅鑼鄉農會將於9、10日在九湖休閒農場舉辦「菊祥如芋-杭菊芋頭節」，規劃採菊體驗、料理品嚐、農產展售及趣味競賽等活動，吸引遊客前往。

此外，銅鑼觀光產業協會也結合在地20多家業者，配合經濟部中小企業處推廣行動支付方案，自11月8日起至30日止，推出5波抽獎活動回饋消費者，遊客在指定店家消費單筆滿新台幣500元並以行動支付，就能參加抽獎。

銅鑼觀光產業協會今天邀請苗栗縣長徐耀昌、文化觀光局副局長王浩中等人共同行銷在地觀光休閒產業和農特產品，同時鼓勵民眾到銅鑼欣賞杭菊消費時，響應使用行動支付。

苗栗縣徐耀昌花田

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