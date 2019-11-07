親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

放性侵犯趴趴走？性侵犯強制治療沒有終點？

12強／中日大戰打線變動 朱育賢棒子熱排五棒

桃食安嘉年華今起登場 鄭文燦籲衛福部設食品檢驗中心

2019-11-07 17:20聯合報 記者張裕珍／即時報導

桃園市政府連續3年推出桃園健康樂活食安嘉年華，活動從今天起一連4天起在桃園巨蛋登場，現場規畫7大展區、4大主題館以及4大體驗區，邀集多家食品廠商進駐擺攤，展示從農地到餐桌的食品流程管理過程，大方歡迎消費者試吃選購，市長鄭文燦出席開幕，強調食材把關重要性，也呼籲衛福部能在桃園設置食品檢驗中心就近查驗食品，提升食品安全。

桃園食安嘉年華連辦2年受到好評，今年第3年嘉年華新加入中藥、養生與生技產業元素，特別以食育、安全、歡樂、養生作為活動主軸，活動今天開幕，吸引不少民眾搶頭香入場，行政院食品安全辦公室主任許輔、衛生福利部代理主任秘書鄭舜平等人也受邀參與開幕活動，主辦單位也請來藝人唐從聖擔任食安大使，一同宣導食品安全重要性。

鄭文燦說，桃園是台灣食品工業重鎮，為確保食品、農業、土地等環境的安全無虞，市府除了進行稽查工作外，特別強調食品廠商「自主管理」重要性，才能讓消費者食的安心，嘉年華活動除邀集了許多在地優秀廠商擺設攤位，也邀請知名大廚蒞臨現場，教市民分辨食材、產品溯源、產銷履歷等知能，並邀請重量級講師傳授最新、最正確的食安觀念。

此外，鄭文燦也認為，環保局與食品業者形成良好的合作網絡，是食品安全的基礎外，更重要的是消費者對於食材履歷的重視，他也在活動中呼籲衛生福利部能在桃園設置食品檢驗中心就近查驗食品，讓食材的品質把關更嚴格、效果更好。

鄭文燦致詞完後也親自逛攤，陸續到聯華食品與桃園市認知休憩站合作的「忘不了咖啡店」捧場，失智長者化身服務生，幫鄭文燦送上準備零食與咖啡，鄭接著也替超秦集團研發的桃園人鹽酥雞「脆口鮮雞」站台，誇讚吃了脆口鮮雞，「會跟市長一樣白白胖胖的喔！」

市府衛生局長王文彥說，桃園食安嘉年華即日起至10日為止，現場規畫穿越食光透視科技館、本草藥不藥中藥養生館、減塑上路吸管趨勢館、食安小學堂食農教育館4大主題；藥膳、懷舊食品、生鮮樂活、悠閒品味、食在大廚區、健康活顏、活力7大展區，及DIY體驗區、闖關任務等趣味活動。

衛生局指出，嘉年華活動也搭上捕捉寶可夢熱潮，展區內除了有食安寶可夢出沒外，捕捉後還可以到贈品處兌換限量好禮；網路預約看展，還可參加抽獎活動，最大獎是一輛休旅車，詳細資訊請至桃園健康樂活食安嘉年華官方網站https://tyfsc.top-link.com.tw查詢。

市長鄭文燦接著也替超秦集團研發的桃園人鹽酥雞「脆口鮮雞」站台，誇讚吃了脆口鮮雞，...
市長鄭文燦接著也替超秦集團研發的桃園人鹽酥雞「脆口鮮雞」站台，誇讚吃了脆口鮮雞，「會跟市長一樣白白胖胖的喔！」記者張裕珍／攝影
分享
桃園市政府連續3年推出桃園健康樂活食安嘉年華，活動從今天起一連4天起在桃園巨蛋登...
桃園市政府連續3年推出桃園健康樂活食安嘉年華，活動從今天起一連4天起在桃園巨蛋登場，現場規畫7大展區、4大主題館以及4大體驗區。記者張裕珍／攝影
分享
桃園市政府連續3年推出桃園健康樂活食安嘉年華，活動從今天起一連4天起在桃園巨蛋登...
桃園市政府連續3年推出桃園健康樂活食安嘉年華，活動從今天起一連4天起在桃園巨蛋登場，現場規畫7大展區、4大主題館以及4大體驗區。記者張裕珍／攝影
分享
主辦單位也請來藝人唐從聖擔任食安大使，一同宣導食品安全重要性。記者張裕珍／攝影
主辦單位也請來藝人唐從聖擔任食安大使，一同宣導食品安全重要性。記者張裕珍／攝影
分享
鄭文燦致詞完後也親自逛攤，陸續到聯華食品與桃園市認知休憩站合作的「忘不了咖啡店」...
鄭文燦致詞完後也親自逛攤，陸續到聯華食品與桃園市認知休憩站合作的「忘不了咖啡店」捧場，失智長者化身服務生，幫鄭文燦送上準備零食與咖啡。記者張裕珍／攝影
分享
桃園市政府連續3年推出桃園健康樂活食安嘉年華，活動從今天起一連4天起在桃園巨蛋登...
桃園市政府連續3年推出桃園健康樂活食安嘉年華，活動從今天起一連4天起在桃園巨蛋登場，現場規畫7大展區、4大主題館以及4大體驗區。記者張裕珍／攝影
分享
鄭文燦致詞完後也親自逛攤，陸續到聯華食品與桃園市認知休憩站合作的「忘不了咖啡店」...
鄭文燦致詞完後也親自逛攤，陸續到聯華食品與桃園市認知休憩站合作的「忘不了咖啡店」捧場，失智長者化身服務生，幫鄭文燦送上準備零食與咖啡。記者張裕珍／攝影
分享
市長鄭文燦接著也替超秦集團研發的桃園人鹽酥雞「脆口鮮雞」站台，誇讚吃了脆口鮮雞，...
市長鄭文燦接著也替超秦集團研發的桃園人鹽酥雞「脆口鮮雞」站台，誇讚吃了脆口鮮雞，「會跟市長一樣白白胖胖的喔！」記者張裕珍／攝影
分享
桃園市政府連續3年推出桃園健康樂活食安嘉年華，活動從今天起一連4天起在桃園巨蛋登...
桃園市政府連續3年推出桃園健康樂活食安嘉年華，活動從今天起一連4天起在桃園巨蛋登場，現場規畫7大展區、4大主題館以及4大體驗區。記者張裕珍／攝影
分享

食安衛生局鄭文燦

相關新聞

峨眉慢漫生活節 11月16、17日十二寮湖光村登場

2019-11-07 14:30

機捷A17站有原民風 原民議員喊正名「原住民族園區站」

2019-11-07 13:58

試打路燈報修電話竟是空號 桃園工務局長糗了

2019-11-07 11:29

桃園花彩節大溪「花田舞台」 古宅當背景

2019-11-07 00:43

桃園5校特色課程 獲KDP國際認證標竿獎

2019-11-06 23:54

當保健志工16年 76歲嬤獲金質獎

2019-11-06 23:47

檢測與查核照片相同 竹縣橋梁檢測議員質疑公信力

2019-11-06 23:43

怕逃票 桃園市公車不開後門惹怨

2019-11-06 23:39

熱門文章

國小主任批韓國瑜無作為 高市教局要他寫3千字報告

2019-11-06 20:18

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top