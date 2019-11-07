桃食安嘉年華今起登場 鄭文燦籲衛福部設食品檢驗中心

2019-11-07 17:20 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／即時報導



桃園市政府連續3年推出桃園健康樂活食安嘉年華，活動從今天起一連4天起在桃園巨蛋登場，現場規畫7大展區、4大主題館以及4大體驗區，邀集多家食品廠商進駐擺攤，展示從農地到餐桌的食品流程管理過程，大方歡迎消費者試吃選購，市長鄭文燦出席開幕，強調食材把關重要性，也呼籲衛福部能在桃園設置食品檢驗中心就近查驗食品，提升食品安全。

桃園食安嘉年華連辦2年受到好評，今年第3年嘉年華新加入中藥、養生與生技產業元素，特別以食育、安全、歡樂、養生作為活動主軸，活動今天開幕，吸引不少民眾搶頭香入場，行政院食品安全辦公室主任許輔、衛生福利部代理主任秘書鄭舜平等人也受邀參與開幕活動，主辦單位也請來藝人唐從聖擔任食安大使，一同宣導食品安全重要性。

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鄭文燦說，桃園是台灣食品工業重鎮，為確保食品、農業、土地等環境的安全無虞，市府除了進行稽查工作外，特別強調食品廠商「自主管理」重要性，才能讓消費者食的安心，嘉年華活動除邀集了許多在地優秀廠商擺設攤位，也邀請知名大廚蒞臨現場，教市民分辨食材、產品溯源、產銷履歷等知能，並邀請重量級講師傳授最新、最正確的食安觀念。

此外，鄭文燦也認為，環保局與食品業者形成良好的合作網絡，是食品安全的基礎外，更重要的是消費者對於食材履歷的重視，他也在活動中呼籲衛生福利部能在桃園設置食品檢驗中心就近查驗食品，讓食材的品質把關更嚴格、效果更好。

鄭文燦致詞完後也親自逛攤，陸續到聯華食品與桃園市認知休憩站合作的「忘不了咖啡店」捧場，失智長者化身服務生，幫鄭文燦送上準備零食與咖啡，鄭接著也替超秦集團研發的桃園人鹽酥雞「脆口鮮雞」站台，誇讚吃了脆口鮮雞，「會跟市長一樣白白胖胖的喔！」

市府衛生局長王文彥說，桃園食安嘉年華即日起至10日為止，現場規畫穿越食光透視科技館、本草藥不藥中藥養生館、減塑上路吸管趨勢館、食安小學堂食農教育館4大主題；藥膳、懷舊食品、生鮮樂活、悠閒品味、食在大廚區、健康活顏、活力7大展區，及DIY體驗區、闖關任務等趣味活動。