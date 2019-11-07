中學生發明展改良輪椅獲獎 背後藏暖心故事

2019-11-07 17:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ／桃園即時報導



桃市中小學發明展選拔暨展覽會複審，國小及國中組各選出4組特優作品、6組優等作品代表桃園參加全國賽，其中六和高中國中部的作品「改良式輪椅」獲得國中組特優，背後更有感人故事，作品發想的學生林哲葦說，看著祖父推著祖母散步、上床就寢，覺得相當不便，因此設計改良式的輪椅，想提供給家裡有長期需要坐輪椅的民眾使用。

六和高中國中部學生林哲葦、余泰慶、廖閎緦耗費近2個月時間一同製作出「改良式輪椅」，指導老師何雅琪表示，作品的發想並沒有想像中容易，學生剛開始都會毫無頭緒、不知所措，因此「回家觀察」的任務相當重要，從家中、每天會碰到的事去思考什麼作品能讓生活更便利，對學生來說會較易上手。

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林哲葦說，看著祖父推著祖母下床散步、上床就寢都須搬上搬下，加上祖父也有年紀，搬運的過程中非常吃力也不便，因此由這件事發想，設計出改良式輪。改良式輪椅原型是一把涼椅，加上輪子、手把及煞車，何雅琪表示，一般的輪椅座椅為布製並不透氣，所以學生們採用涼椅既通風又涼爽。