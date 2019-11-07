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羅福星紀念館變裝重新開館 他孫女：不會淪為蚊子館

2019-11-07 15:56聯合報 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣大湖鄉羅福星紀念館封館2年改善，今天竣工啟用，羅福星烈士的孫女羅秋昭獲邀參加，認為新館不僅可以知道羅福星歷史及對台灣貢獻，還能了解大湖產業及文化特色，不會淪為蚊子館

羅秋昭說，很感動，也很感謝客委會補助改善羅福星紀念館，祖父行刑前遺言，不要死在家裡，讓子孫紀念，而是為台灣這塊土地人民犧牲，讓台灣人紀念，台灣光復後，才會有這麼多人紀念祖父，紀念館不是只擺老照片、文字而已，新館活化不會養蚊子。

大湖鄉羅福星紀念館文化及產業空間改善規畫工程，工程總經費1500多萬元，2017年12月封館施工，新館規畫包括增設電子書，農特產品及客家文物展示區、小型電影院及多功能活動空間、互動體驗區，及體驗擠福菜DIY 區等，還有館後攬勝閣設置咖啡飲品區，遊客可以俯瞰大湖盆地青山綠水、草莓田園風光。

今天竣工剪綵啟用，客委會副主委楊長鎮、縣議員徐欽鴻、楊恭林、大湖鄉長胡娘妹及羅秋昭等人到場，新館外牆塑造觀光時尚風，館內結合歷史史蹟、地方文物及藝術等，展現獨特文化場景及觀光場域。

苗栗縣大湖鄉羅福星紀念館改善工程今天竣工剪綵啟用，新館展現獨特文化場景及觀光場域...
苗栗縣大湖鄉羅福星紀念館改善工程今天竣工剪綵啟用，新館展現獨特文化場景及觀光場域。記者范榮達／攝影
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抗日烈士羅福星的孫女羅秋昭（左二）今天應邀參加羅福星紀念館竣工啟用典禮，肯定結合...
抗日烈士羅福星的孫女羅秋昭（左二）今天應邀參加羅福星紀念館竣工啟用典禮，肯定結合文史及地方產業、文化，認為紀念館不會淪為蚊子館。記者范榮達／攝影
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苗栗縣大湖鄉羅福星紀念館改善工程今天竣工剪綵啟用，新館展現獨特文化場景及觀光場域...
苗栗縣大湖鄉羅福星紀念館改善工程今天竣工剪綵啟用，新館展現獨特文化場景及觀光場域。記者范榮達／攝影
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蚊子館紀念館文物

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