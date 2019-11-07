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書畫家謝石鴻、司徒錦鷹聯手合作 水墨抒發生活體驗

2019-11-07 15:03聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

交通大學藝文空間推出「鴻鷹漫活—謝石鴻╳司徒錦鷹書畫雙人展」，由謝石鴻及司徒錦鷹聯手合作，以水墨媒材抒發藝術家漫遊於藝術與生活的深刻體驗。司徒錦鷹分享過去在零下46度的低溫中，為了留下眼前美景，與妻子不斷讓墨水保溫，還要防止毛筆結冰，過程相當刻苦，卻也難忘。兩人也在今天開幕茶會中聯手合作，謝石鴻以草書揮毫《赤壁懷古》詩詞，司徒錦鷹則以水墨景致，讓展區的柱子成為一幅可360度欣賞的書畫。

主辦單位表示，謝石鴻及司徒錦鷹與交大淵源頗深，司徒錦鷹認為「藝術源於生活」，醉心於寫生，遊走名山大川，可謂「搜盡奇峰打草稿」的踐行者，由於取材特鍾情於大樹神木的表現，自20年前「四季蒼虬」系列作品獲畫界讚許後，至今以大樹神木為素材的創作尤豐，並以「行到水窮處，坐看雲起時」作為未來水墨之路的期許和堅持，在藝壇有「大樹畫家」的雅稱。交大表示，司徒錦鷹長年指導教職員國畫班，是扶植校內藝文風氣的功臣之一。

謝石鴻為泰雅族人，也是台灣首位原住民從事書藝創作的藝術工作者，書法特色五體兼備，尤擅草書，他的草書以筆墨調和、字形凝思、神氣貫注，線條恣意奔放，達到神領筆毫，在黑與白、點與線的千變萬化中，完成生命玄妙的精神創造與渲染，表現出獨特內涵、氣運於手的境界，日前也受邀參與交大120週年校慶與在台復校60週年校慶，貢獻墨寶對聯。

「鴻鷹漫活—謝石鴻╳司徒錦鷹書畫雙人展」即日起至12月9日，周一至五上午10時30分至晚間6時30分，於交通大學藝文空間（交大圖書館B1）展出，活動諮詢可洽(03) 513-1233。

交通大學藝文空間推出「鴻鷹漫活—謝石鴻╳司徒錦鷹書畫雙人展」，由謝石鴻及司徒錦鷹...
交通大學藝文空間推出「鴻鷹漫活—謝石鴻╳司徒錦鷹書畫雙人展」，由謝石鴻及司徒錦鷹聯手合作展出。記者張雅婷／攝影
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交通大學藝文空間推出「鴻鷹漫活—謝石鴻╳司徒錦鷹書畫雙人展」，由謝石鴻及司徒錦鷹...
交通大學藝文空間推出「鴻鷹漫活—謝石鴻╳司徒錦鷹書畫雙人展」，由謝石鴻及司徒錦鷹聯手合作展出。記者張雅婷／攝影
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謝石鴻以草書揮毫《赤壁懷古》詩詞，司徒錦鷹則以水墨景致，讓展區的柱子成為一幅可3...
謝石鴻以草書揮毫《赤壁懷古》詩詞，司徒錦鷹則以水墨景致，讓展區的柱子成為一幅可360度欣賞的書畫。
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謝石鴻以草書揮毫《赤壁懷古》詩詞，司徒錦鷹則以水墨景致，讓展區的柱子成為一幅可3...
謝石鴻以草書揮毫《赤壁懷古》詩詞，司徒錦鷹則以水墨景致，讓展區的柱子成為一幅可360度欣賞的書畫。
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交通大學藝文空間推出「鴻鷹漫活—謝石鴻╳司徒錦鷹書畫雙人展」，由謝石鴻及司徒錦鷹...
交通大學藝文空間推出「鴻鷹漫活—謝石鴻╳司徒錦鷹書畫雙人展」，由謝石鴻及司徒錦鷹聯手合作展出。記者張雅婷／攝影
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交通大學藝文空間推出「鴻鷹漫活—謝石鴻╳司徒錦鷹書畫雙人展」，由謝石鴻及司徒錦鷹聯手合作展出。記者張雅婷／攝影
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交通大學藝文空間推出「鴻鷹漫活—謝石鴻╳司徒錦鷹書畫雙人展」，由謝石鴻及司徒錦鷹聯手合作展出。記者張雅婷／攝影
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交通大學藝文空間推出「鴻鷹漫活—謝石鴻╳司徒錦鷹書畫雙人展」，由謝石鴻及司徒錦鷹聯手合作展出。記者張雅婷／攝影
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交大圖書館低溫

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