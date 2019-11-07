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峨眉慢漫生活節 11月16、17日十二寮湖光村登場

2019-11-07 14:30聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

新竹縣峨眉慢漫生活節，11月16、17日將在峨眉鄉十二寮湖光村登場，以「很慢，很浪漫」為主題，設置7大地景藝術、3大主題舞台及湖光市集，連續兩天都有舞台音樂演出，要向所有前來的民眾傳遞從在地慢活中，看見浪漫的生活態度。

文化副局長周秋堯表示，此次生活節從8月便開始籌備，邀請台灣旅外與峨眉在地藝術家周伯彥、陳彥廷、黃科登、曙光團隊、𠈌𠈌團隊，攜手來自印尼的海外藝術家Ahmad Yusuf Maulana、Viga F. Widjanarko、Novita Sari、Ipin Nur Setyio、Sli Kumari、Dwi Hartanto，發揮各自所長，製作出代表峨眉慢秘、祕境風格的7件地景藝術作品。

每一件作品都運用自己獨特的方式，敘說峨眉在地三大特色「時間秘境」、「自然山林」及「客庄文化」，傳達「讓時間變慢吧！」的概念。

而「懶洋洋舞台」、「好恬恬舞台」及「不思議舞台」則是專為慢漫生活節打造的三大主題音樂舞台，由鄧福如、謝宇威、小球(莊鵑瑛)、林生祥x大竹研等歌手領軍，超過20多組表演團隊於三大主題舞台開唱。

此外，慢漫生活節期間也安排了湖光市集，包含了在地小農商品、環保相關的純淨市集，與手作、身心靈、異國主題等上百個攤位，讓大小朋友們都能找到符合興趣的市集攤位。

文化局指出，活動期間也結合全新互助平台–時間銀行『Timelinker』，這是以價值為主的新共享模式，設計圍繞慢漫生活節及NGO組織的闖關活動，鼓勵大家發揮自己的價值賺取時間幣，時間幣為一種新貨幣，能透過平台在全台灣發布任務，換取其他使用者提供的服務或商品，在慢漫時區裡不只享受生活，更為自己賺取更多時間，活動詳情可上洽峨眉慢漫生活節官網查詢。

縣府也提醒，16、17日兩天竹49鄉道交通管制禁行車輛，建議不同交通方式到達會場。

1. 自行開車民眾：

(1) 南下：於國道3號98-寶山號出口下交流道，沿竹43鄉道和竹81鄉道前往官方停車場(彌勒大道)，停放車輛轉乘接駁車。

(2) 北上：沿國道1號110-頭份號出口下交流道，走124縣道轉台3線至大埔道後，沿竹81鄉道前往官方停車場，(彌勒大道)停放車輛轉乘接駁車。

(3) 官方停車場地址：彌勒大道停車場(新竹縣峨眉鄉快樂路1號)

2. 乘大眾運輸工具民眾：

(1) 乘高鐵、台鐵：可在新竹高鐵站、竹北火車站至活動入口處搭乘接駁車，去程首班車12:00、末班車17:00；返程首班車13:30；末班車20:00，車程需1小時，每30分鐘一班車，詳細接駁車次表請見官方網站。

(2) 乘公車：可在新竹高鐵站、竹北火車站、或竹東火車站，搭乘獅山線公車前往新竹縣峨眉鄉峨眉站。

新竹縣峨眉慢漫生活節，11月16、17日將在峨眉鄉十二寮湖光村登場，以「很慢，很...
新竹縣峨眉慢漫生活節，11月16、17日將在峨眉鄉十二寮湖光村登場，以「很慢，很浪漫」為主題，設置7大地景藝術、3大主題舞台及湖光市集。記者陳斯穎／攝影
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新竹停車場火車站

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