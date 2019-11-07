機捷A17站有原民風 原民議員喊正名「原住民族園區站」

2019-11-07 13:58 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／即時報導



機場捷運沿線共21站，平地原住民市議員林志強今天在議會質詢，提到A17站領航站現為原民主題車站，加上周邊將打造原住民文創園區、原住民電視台以及桃園流行音樂劇場，建議應正名為「原住民族園區站」，市長鄭文燦說，命名要經過地方同意，當時為高鐵局時代命名，由於好幾個站都有命名爭議，未來將統一建議一個原則一併處理。

桃捷公司指出，機捷通車2年多以來，包括A2三重站、A6泰山貴和、A7體育大學站與A17領航站等在內都陸續有提出申請加註地名或地點的建議，目前有3個站有在月台層標示加註名稱，分別為A6泰山貴和（明志科技大學）、A7體育大學站（龜山樂善）、A17領航站（大園國際高中）地名，方便乘客辨識。

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林志強說，機捷A17領航站為原民主題車站，原民局9月份也陸續辦理原創手作日、原風音樂日、原味燒肉日、原木雕刻日等活動，鼓勵民眾認識原民族文化多元性，市府之後也將在A17站興建國際原住民族文化創意產業園區、財團法人原住民族文化事業基金會及桃園市流行音樂露天劇場等3大建築地標，建議應正名為原住民族園區站，以利營造園區完整氛圍。

鄭文燦答詢說，這沒有所謂正名問題，A17站是他當時選定離機場較近，又離青埔比較近，所以打造成為具原住民主題的特色車站，不過車站要命名、改名要經過地方民意徵詢，有複雜的過程，目前機場捷運線命名是在高鐵局時代命名，若有可能更名將綜合考慮處理。

據了解，機捷通車以來曾申請加註站名的站，有A2三重站加註大台北都會公園、A7體育大學站加註龜山樂善、長庚大學與A17領航站加註大園國際高中等，桃捷公司訂有「桃園大眾捷運系統捷運車站名稱訂定作業要點」，依據要點規定，車站名稱以具地方辨識性、地標顯著性或歷史意義為原則，且站名以不更名為原則，除非原有站名地標或建築物辨識性已不存在，得辦理更名。