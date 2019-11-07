試打路燈報修電話竟是空號 桃園工務局長糗了

2019-11-07 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／桃園即時報導



桃園市政府養護工程處今年起接管全桃園路燈維護管理業務，總計16萬盞路燈，但不少路燈燈桿卻同時張貼原有公所與新的市府路燈編號，讓民眾霧煞煞，國民黨籍市議員劉安祺今天在議會市政總質詢，當場請市府工務局長賴宇亭撥打路燈上的公所編號報修電話，電話那頭傳來「您撥打的電話是空號」，面露尷尬解釋先前編號與電話可能還沒拆掉，會儘速處理。

市議員劉安祺今天總質詢時，在議場大螢幕秀出一張路燈燈桿照片，上頭張貼兩張路燈編號，一張白底牌面貼有中壢市公所公有路燈編號，並有報修電話，另張綠底牌面則為桃園市政府路燈編號，但卻未寫上報修電話，他當場要市府工務局長撥打中壢公所的報修電話。

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賴宇亭照著上頭報修電話「0800-321808」撥打，劉安祺要求擴音，電話那頭為空號，劉接著不滿表示，民眾打也是空號，市府的報修專線則沒寫上號碼，「民眾若發現路燈損壞，到底要誰申報」，賴回應，路燈燈桿上面會有路燈編號跟QR-CODE條碼，劉聽了問說哪有QR-CODE？賴回，照片沒有照到，劉忍不住動怒再回「你跟我講哪裡有？我去照！」

賴解釋，目前全桃園路燈由養工處統一維護管理，由市府統一編號，不對的牌面會趕緊撤掉，由於公所與養工處都在同一群組裡，若公所通報路燈報修，養工處會在24小時內處理。