竹縣市公費流感疫苗 下周五11月15日起開打

2019-11-07 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ／新竹即時報導



新竹縣、市今年公費流感疫苗11月15日起分批施打，第一波對象為國小至高中學生、醫事人員；12月8日起，依序針對65歲以上長者及學齡前幼兒等對象施打；明年元旦起為其他公費接種對象，請符合施打資格者屆時至合約院所完成接種，在農曆春節前後的流感高峰期前獲得足夠保護力。

新竹縣、市今年公費流感疫苗11月15日起分批施打，第一波對象為國小至高中學生、醫事人員。圖／新竹市衛生局提供 分享 facebook

新竹縣公費流感疫苗共採購13萬6000劑，較去年增加約2000劑，疫苗量可涵蓋約24％全縣人口數，竹市共採購約11萬8120劑，與去年相當，達全市人口涵蓋率26.5％。疫苗全面升級四價，包含H1N1、H3N2、B型山形株、B型維多利亞株，增加Ｂ型流感防護，提供更完善的疫苗保護力。

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今年公費接種對象，包括50歲以上成人、6個月以上至6歲以下幼兒、醫事及衛生防疫相關人員、禽畜業及動物防疫相關人員、19至49歲高風險慢性病患、孕婦及6個月內嬰兒父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、國小學童、國中、高中學生、重大傷病患及罕見疾病患者等，都可接受公費疫苗接種。

新竹市衛生局長王宗曦表示，台灣流感季一般約於每年11月起至隔年農曆春節前後達到高峰，最簡單的防範方法就是接種流感疫苗，疫苗接種後約需2至3周才會產生保護效果，保護效果可達50至80%，提醒50歲以上民眾、6歲以下嬰幼兒、高風險慢性病患、重大傷病患及孕婦等高危險群，盡速接種流感疫苗，勿輕忽流感嚴重性。

新竹縣包含9家醫院、13家衛生所、52家診所共74家醫療機構提供流感疫苗施打服務；新竹市合約醫療機構，包含三區衛生所等共63家提供流感疫苗施打服務。合約醫療院所名單可至衛生局網站查詢，或撥打衛生所電話洽詢。

另外，為加強對長者的保護，新竹縣75歲以上從未曾接種過23價肺炎鏈球菌疫苗的長者，全年都可至東元綜合醫院、中國醫藥大學新竹附設醫院及13鄉鎮市衛生所等合約院所，或12月8日起同時接受免費接種流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗接種服務。