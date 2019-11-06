造橋農會監事會2人相繼病故「不成會」 年底前將補選
2019-11-06 20:13
聯合報 記者胡蓬生
／苗栗即時報導
苗栗縣造橋鄉農會常務監事、代理常務監事今年內相繼過世，監事會僅餘2席且無人可遞補，出現「不成會」的罕見首例，農會將公告召開臨時會員代表大會並辦理監事登記補選；造橋鄉農會一向和諧，且過去理監事會都不曾出現「候補理監事」，本屆監事會有5人登記參選，但其中陳姓3人今年相繼病逝或意外身故，引起地方人士一些議論，但農會強調「純屬巧合」，外界不要有太多聯想。
造橋鄉民代表會副主席、造橋農會代理常務監事陳仁康上周在醫院洗腎時不幸過世，消息傳出讓地方各界深感哀悼，但情況突然也讓許多地方人士感覺錯愕，他曾任農會理事長，且去世前身兼代表會副主席及農會代理常務監事，代表會已決定在下次臨時會期補選副主席空缺。
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至於農會方面，本屆連任的常務監事陳岳冬今年上半年病故，由候補監事何桶生遞補，雖維持監事會3席，但因出現「競爭」未補選出常務監事，由陳仁康代理，不料上周陳突然病故，監事會僅剩2席監事，目前已「不成會」。
造橋鄉農會、鄉長選舉，多年來幾乎都呈現和諧局面，現任鄉長黃天貴過去擔任8屆農會總幹事，農會選舉一向平和，退休後他投身本屆鄉長選舉，也是同額參選，是縣內鄉鎮市長選舉，少數沒有煙硝味的地區，他在農會服務期間，理事、監事選舉都是同額參選局面，尤其和諧。
地方人士指出，本屆農會改選時，有5人登記參選監事，因人數超過監事會3席應選席次，首次出現1席候補監事，打破往年農會理監事都同額參選，沒有候補的慣例，但本屆監事會常監、代理常監都在今年過世，另一名陳姓參選者今年也車禍意外過世，這屆監事會5人參選，3名陳姓參選者今年都先後過世，難免造成聯想。
造橋鄉民代表會、農會相關人士則認為，陳姓在造橋原本就是大姓，造橋鄉民代表會以往還曾出現5席代表都姓陳的情況，造橋農會今年過世的常監、代理常監都已年逾七旬，只是巧合，外界不需要有太多聯想。
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