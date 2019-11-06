桃園市腸病毒就診人次 連續6周下降
2019-11-06 19:38
聯合報 記者鄭國樑
／即時報導
桃園市腸病毒就診人次連續6周下降，衛生局表示雖然脫離流行期，不過仍須留意勿掉以輕心，學童如經醫師診斷感染腸病毒時，應落實生病不上學，也不要到補習班、安親班或其他擁擠的公共場所，還要與家中其他幼童適度隔離降低交叉感染。目前全國腸病毒重症確診56例，死亡1例、桃園市腸病毒重症確診2例，無死亡病例。
為宣導正確洗手觀念，以降低腸病毒擴散風險，衛生局今年針對國小、幼托機構、托嬰中心等單位安排衛教宣導和查核共計1527家次，並針對高風險區域學校依規定辦理停課，截至108年11月4日，有12間幼托機構未依桃園市腸病毒防疫措施規定通報或停課，已依傳染病防治法裁處。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
衛生局也結合地方特色，由桃園在地茶葉文化結合手工皂製作，到社區辦理創意宣導活動，將正確洗手觀念融入生活中，教導學童及社區民眾養成良好衛生習慣，落實「濕、搓、沖、捧、擦」正確洗手五步驟，及洗手五時機「進食前、接觸幼兒前、如廁後、擤鼻涕後、看病前後洗手」，避免病毒傳播。
衛生局提醒家長腸病毒傳染力極高，5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，民眾一旦發現家中感染腸病毒的嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，應立即送往桃園5家腸病毒重症責任醫院：林口長庚醫院、聖保祿醫院、衛福部桃園醫院、敏盛綜合醫院、國軍桃園總醫院，掌握黃金時間治療，降低重症發生的機會。有相關問題，可至衛生局網站http://dph.tycg.gov.tw/查詢，或撥打衛生局24小時防疫專線0800033355。
留言