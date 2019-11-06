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桃園市腸病毒就診人次 連續6周下降

2019-11-06 19:38聯合報 記者鄭國樑／即時報導

桃園市腸病毒就診人次連續6周下降，衛生局表示雖然脫離流行期，不過仍須留意勿掉以輕心，學童如經醫師診斷感染腸病毒時，應落實生病不上學，也不要到補習班、安親班或其他擁擠的公共場所，還要與家中其他幼童適度隔離降低交叉感染。目前全國腸病毒重症確診56例，死亡1例、桃園市腸病毒重症確診2例，無死亡病例。

為宣導正確洗手觀念，以降低腸病毒擴散風險，衛生局今年針對國小、幼托機構、托嬰中心等單位安排衛教宣導和查核共計1527家次，並針對高風險區域學校依規定辦理停課，截至108年11月4日，有12間幼托機構未依桃園市腸病毒防疫措施規定通報或停課，已依傳染病防治法裁處。

衛生局也結合地方特色，由桃園在地茶葉文化結合手工皂製作，到社區辦理創意宣導活動，將正確洗手觀念融入生活中，教導學童及社區民眾養成良好衛生習慣，落實「濕、搓、沖、捧、擦」正確洗手五步驟，及洗手五時機「進食前、接觸幼兒前、如廁後、擤鼻涕後、看病前後洗手」，避免病毒傳播。

衛生局提醒家長腸病毒傳染力極高，5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，民眾一旦發現家中感染腸病毒的嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，應立即送往桃園5家腸病毒重症責任醫院：林口長庚醫院、聖保祿醫院、衛福部桃園醫院、敏盛綜合醫院、國軍桃園總醫院，掌握黃金時間治療，降低重症發生的機會。有相關問題，可至衛生局網站http://dph.tycg.gov.tw/查詢，或撥打衛生局24小時防疫專線0800033355。

衛生局今年針對國小、幼托機構、托嬰中心等單位安排衛教宣導和查核共計1527家次。...
衛生局今年針對國小、幼托機構、托嬰中心等單位安排衛教宣導和查核共計1527家次。圖／桃園市政府衛生局提供
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「濕、搓、沖、捧、擦」正確洗手五步驟。圖／桃園市政府衛生局提供
「濕、搓、沖、捧、擦」正確洗手五步驟。圖／桃園市政府衛生局提供
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衛生局腸病毒停課

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