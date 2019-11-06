出租屋頂隔熱還可拿錢補電費 綠能屋頂桃園市民有興趣
2019-11-06 19:38
聯合報 記者曾增勳
／桃園即時報導
桃園市府經發局今年全力推動綠能屋頂全民參與計畫，推動減碳、提高綠電比，經發局今天下午舉辦南區民眾與營運商媒合說明會，吸引市民40多人參與，市民希望知道如何出租屋頂發電及多少回饋，經發局表示，全市住宅合法建物，只要出租屋頂參與地方綠能發電，可獲發電收入百分十點五回饋金，補貼民眾電費。
桃園市府經發局推動全民綠屋頂發電，分為桃園南、北兩區招標遴選綠屋頂營運商，選出東陽能源科技公司負責北區營運，包括桃園、龜山、蘆竹、大園、八德、大溪、復興等7個行政區；京承能源公司負責南區營運，包括中壢、平鎮、新屋、觀音、楊梅、龍潭區6個行政區。桃園市也是六都第一個完成遴選營運商推動屋頂綠電都市。
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經發局表示，為鼓勵市民參與，全市住宅、工商合法建物有興趣者，可將屋頂出租給營運商，進行地方綠能發展，參與民眾不必出錢投資，只要提供屋頂綠能發電，由營運商建置太陽能屋頂系統，並依屋頂面積大小，獲營運商發電收入百分之十點五回饋金，補貼電費，太陽能屋頂更可取代傳統採光罩、鐵皮屋設施，隔熱效果更好，歡迎市民參與推動全民綠能屋頂一起減碳。
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