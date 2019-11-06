泰安鄉山地管制區可望解禁 不用申請就可欣賞美景
2019-11-06 17:53
聯合報 記者范榮達
／苗栗即時報導
政府推動國家山林解禁政策，苗栗縣警局檢討山地經常管制區泰安鄉中興、象鼻、梅園、土林村，及特定管制區觀霧國家森林遊樂區，報請行政院核定全部解禁，將來開放後，不必申請入山證，就可以欣賞泰安鄉後山美景。
苗栗縣警局日前召開「泰安鄉山地管制區調整或解除會議」，縣警局、苗栗縣原住民族事務中心、苗栗縣後備指揮部、保安警察第七總隊、農委會新竹林區管理處等相關單位人員與會，並取得共識，決議山地經常及特定管制區全部解禁，縣警局日前函請內政部警政署辦理，開放後雪見、觀霧遊憩區等景點將更熱門。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
不過，雪霸國家公園管理處指出，泰安鄉若順利，可以解除山地管制區，不過依國家公園法規定，進入生態保護區應經許可，因此園區內雪山主峰、武陵四秀、大霸、志佳陽、雪劍、雪山西稜、聖稜、大霸北稜線等登山路線，仍必須申請。
雪霸國家公園園區近來也為高山垃圾困擾，台北市出去玩戶外生活分享協會大人、小孩24人，由2名雪霸國家公園保育志工陪同，11月2日到4日登雪山淨山，3天背下山10袋可回收物質及垃圾，志工陳素秋最感遺憾是，七卡山莊到雪山東峰步道間，第一天才撿拾完，隔天回程又有「新鮮」衛生紙。
陳素秋說，出去玩協會在七卡山莊，大人當場教小孩分類，成了最好的環境教育，結果共有4袋可回收物資、6袋垃圾，但部分山友使用後衛生紙就丟在步道旁，衛生紙在高山低溫環境難以自然分解，陳素秋希望山友自己背下山，落實山林無痕。
留言