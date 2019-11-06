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泰安鄉山地管制區可望解禁 不用申請就可欣賞美景

2019-11-06 17:53聯合報 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣泰安鄉山地經常管制區內士林攔河堰，美景有如山水畫。記者范榮達／攝影
苗栗縣泰安鄉山地經常管制區內士林攔河堰，美景有如山水畫。記者范榮達／攝影
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政府推動國家山林解禁政策，苗栗縣警局檢討山地經常管制區泰安鄉中興、象鼻、梅園、土林村，及特定管制區觀霧國家森林遊樂區，報請行政院核定全部解禁，將來開放後，不必申請入山證，就可以欣賞泰安鄉後山美景。

苗栗縣警局日前召開「泰安鄉山地管制區調整或解除會議」，縣警局、苗栗縣原住民族事務中心、苗栗縣後備指揮部、保安警察第七總隊、農委會新竹林區管理處等相關單位人員與會，並取得共識，決議山地經常及特定管制區全部解禁，縣警局日前函請內政部警政署辦理，開放後雪見、觀霧遊憩區等景點將更熱門。

不過，雪霸國家公園管理處指出，泰安鄉若順利，可以解除山地管制區，不過依國家公園法規定，進入生態保護區應經許可，因此園區內雪山主峰、武陵四秀、大霸、志佳陽、雪劍、雪山西稜、聖稜、大霸北稜線等登山路線，仍必須申請。

雪霸國家公園園區近來也為高山垃圾困擾，台北市出去玩戶外生活分享協會大人、小孩24人，由2名雪霸國家公園保育志工陪同，11月2日到4日登雪山淨山，3天背下山10袋可回收物質及垃圾，志工陳素秋最感遺憾是，七卡山莊到雪山東峰步道間，第一天才撿拾完，隔天回程又有「新鮮」衛生紙

陳素秋說，出去玩協會在七卡山莊，大人當場教小孩分類，成了最好的環境教育，結果共有4袋可回收物資、6袋垃圾，但部分山友使用後衛生紙就丟在步道旁，衛生紙在高山低溫環境難以自然分解，陳素秋希望山友自己背下山，落實山林無痕。

台北市出去玩戶外生活分享協會11月2日到4日登雪山淨山，並在七卡山莊教導分類。圖...
台北市出去玩戶外生活分享協會11月2日到4日登雪山淨山，並在七卡山莊教導分類。圖／陳素秋提供
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台北市出去玩戶外生活分享協會11月2日到4日登雪山淨山，3天背下10袋可回收物質...
台北市出去玩戶外生活分享協會11月2日到4日登雪山淨山，3天背下10袋可回收物質及垃圾。圖／陳素秋提供
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苗栗縣泰安鄉山地經常管制區內雪見遊憩區，二本松解說站俯瞰大安溪河床，美景如畫。記...
苗栗縣泰安鄉山地經常管制區內雪見遊憩區，二本松解說站俯瞰大安溪河床，美景如畫。記者范榮達／攝影
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