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影／竹縣有橋梁檢測與查核照片角度相同 議員批品質無查證

2019-11-06 17:30聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣時代力量議員連郁婷今天在總質詢中公布一份新竹縣107年的橋梁檢測報告，報告上檢測人員記載為一名黃姓男子，但她在2018年學校專刊中發現對方是大四的學生，連郁婷質疑檢測人員的資格，希望縣府能追查有否相關證照。另外，他更發現定期檢測報告和抽檢報告用一樣的照片，根本沒有品質查證的效果，公信力大打折扣，就怕造成南方澳大橋的疑慮。

對此，工務處回應，目前國內橋梁檢測無證照制度，僅橋梁檢測訓練證明，經查後，這名黃姓男子有訓練證明，並已提供給縣府。由於縣府橋梁檢測案契約內並無檢測人員證書的規定，未來將於橋梁檢測契約中增列檢測人員訓練證明的規定。

其次，針對品質的抽查，現地抽查檢測以各鄉鎮5座條橋梁為原則，因目的在找出現場問題，因此會以相同角度為主拍攝，才能確認問題，例如工程改善照片，以施工前、中、後相同角度拍攝，才能確認問題，這部分占抽查20%。其他主要是以系統上的照片查證，因此有才會有部分照片相同。

對此，新竹縣長楊文科今天也回應，縣道鄉道縣府都有照規定來檢測，縣府會追查委託單位有否做好，將會進行調查，希望把橋梁檢測做得更好。

連郁婷說，根據報告書，她發現有多張檢測端的檢測照片和監審端的查核照片一樣，代表品質查證部分沒有效果，她更懷疑沒有做二次檢測，要求縣府應嚴加把關，也擔心是否會造成南方澳大橋的疑慮，特別是竹縣與竹市的橋梁多，例如經國大橋、興隆橋、頭前溪橋等，每天有很多車流量，更應嚴加面對。

工務處長林鶴斯回應，縣府每年編列經費475萬元，2年為1個周期，依交通部所規定辦理橋梁目視檢測，檢驗結果至今年10月為止，緊急處理維護橋梁計1座，竹東下員山路上村里道路的無名橋，將納入本年度橋梁維修標案派修中，一年內維護橋梁則共計112座。今年十月公共工程委員會也要求提供相關資料，了解是否有確實落實檢核，縣府會依照相關規定來處理。

新竹縣時代力量議員連郁婷今天在總質詢中公布一份新竹縣107年的橋樑檢測報告，更直...
新竹縣時代力量議員連郁婷今天在總質詢中公布一份新竹縣107年的橋樑檢測報告，更直指檢測和查核的照片都一樣。圖／連郁婷提供
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新竹縣時代力量議員連郁婷今天在總質詢中公布一份新竹縣107年的橋樑檢測報告，更直...
新竹縣時代力量議員連郁婷今天在總質詢中公布一份新竹縣107年的橋樑檢測報告，更直指檢測和查核的照片都一樣。圖／連郁婷提供
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新竹縣時代力量議員連郁婷（左）會後和新竹縣長楊文科討論橋樑檢測的問題。
新竹縣時代力量議員連郁婷（左）會後和新竹縣長楊文科討論橋樑檢測的問題。
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新竹南方澳大橋

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