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影／婆婆媽媽樂當保健志工 最大快樂就是看到別人快樂

2019-11-06 17:22聯合報 記者胡蓬生／苗栗即時報導

「最大的快樂就是服務別人，讓大家都快樂，自己也覺得很充實！」76歲西湖鄉阿婆胡何秀蘭擔任衛生所保健志工長達16年，每天帶領社區民眾跳健康操、在衛生提供服務，獲得今年苗栗縣保健志工金質獎表揚。

縣府上午舉辦衛生保健、長照績優志工頒獎典禮，表揚14名熱心投入志願服務的績優個人志工、2戶夫唱婦隨家庭，還有39名熱心協助推動保健、防疫、食安業務及長照績優志工；縣長徐耀昌一一頒發獎牌感謝他們長年無私的奉獻，並鼓勵更多鄉親投入志願服務行列，把愛散播到各個角落，營造高齡友善、健康幸福的城市。

唯一獲金質獎的保健志工胡何秀蘭說，她50歲以後陸續幫忙照顧6個孫兒，常帶小孩到衛生所預防接種，受到親切服務，心想將來有空也要參與志工服務，62歲時因孫兒都大了或上學，她開始加入衛生所保健志工，迄今已16年，能為鄉親服務她覺得很快樂，並從服務中吸收不少衛生保健新知，她每天在西湖國小帶大家做健康操，許多都是70歲以上長者。

77歲的三灣衛生所保健志工黎秋妹擔任志工也已長達12年，她說每次服務過程中，自己也不斷學習、累積經驗，讓她實現活到老、學到老目標，志工服務讓她感覺快樂，身體也覺得更健康。

衛生局長張蕊仙指出，衛生局保健志工團隊共28隊，目前參與志工達932人，期盼藉由表揚，肯定大家的服務，讓更多人加入志願服務行列。

長照績優志工有10人獲獎，其中江秀梅擔任長照志工已逾6年，並被推舉為志工隊長，她服務時數高達536小時，這次同時獲得幹部獎、愛心獎殊榮。

苗栗縣政府上午表揚全縣績優保健志工、長照志工。記者胡蓬生／攝影
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保健志工在會場帶領大家跳健康操活動筋骨。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣政府上午表揚全縣績優保健志工、長照志工。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣政府上午表揚全縣績優保健志工、長照志工。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣政府上午表揚全縣績優保健志工、長照志工。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣長徐耀昌(中)等人一起做健康操體驗。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣政府上午表揚全縣績優保健志工、長照志工。記者胡蓬生／攝影
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胡何秀蘭(中)在西湖衛生所擔任志工已16年，獲得金質獎肯定。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣政府上午表揚全縣績優保健志工、長照志工。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣政府上午表揚全縣績優保健志工、長照志工。記者胡蓬生／攝影
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衛生所長照衛生局

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