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單身想取暖 SOGO百貨新竹店慶祝1111首辦笑話比賽

2019-11-06 16:10聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

11月11日近年來除了是雙11購物節，也被稱為「光棍節」，SOGO百貨新竹店為讓廣大的單身者在11月11日不寂寞，首度於11月9日舉辦「單身想取暖笑話比賽」活動，讓單身者可以互相取暖，過一個單身不寂寞並笑開懷的周末。

SOGO百貨新竹店公關部表示，舉辦笑話比賽是為了讓單身者今年不用擔心又要一個人度過單身節，「魯這麼久終於也有一群人陪你一起過單身節了啦！邀請大家一起講講笑話，一起耍尷尬，然後笑著笑著就哭！」，參賽名額共15人，票數最高者可獲得笑話大師榮譽獎狀及市價3千多元的巨大乾燥花束，參加獎則有市價160元的廢文紙膠帶與廢文飲料提袋。

主辦單位表示，笑話比賽活動為11月9日下午2時30分至3時30分在SOGO百貨新竹店3F吃四方活動區（于記杏仁旁）舉行，參賽者須18歲以上，每位參賽者需準備3則笑話，其中1則須跟單身、感情、孤單、寂寞相關，時間上限為三分鐘，將由現場觀眾及線上粉絲於新竹店LINE@進行投票，最高票數參賽者將獲得「笑話大師」榮譽獎狀及巨大乾燥花束。報名網址與相關規定可至http://bit.ly/2MxRrMi查詢。

SOGO百貨新竹店為讓廣大的單身者在11月11日不寂寞，首度於11月9日舉辦「單...
SOGO百貨新竹店為讓廣大的單身者在11月11日不寂寞，首度於11月9日舉辦「單身想取暖笑話比賽」活動。圖／SOGO百貨新竹店提供
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參加獎為廢文飲料提袋、廢文紙膠帶。圖／SOGO百貨新竹店提供
參加獎為廢文飲料提袋、廢文紙膠帶。圖／SOGO百貨新竹店提供
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笑話比賽冠軍將獲得笑話大師榮譽獎狀及巨大乾燥花束。圖／SOGO百貨新竹店提供
笑話比賽冠軍將獲得笑話大師榮譽獎狀及巨大乾燥花束。圖／SOGO百貨新竹店提供
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