單身想取暖 SOGO百貨新竹店慶祝1111首辦笑話比賽

2019-11-06 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ／新竹即時報導



11月11日近年來除了是雙11購物節，也被稱為「光棍節」，SOGO百貨新竹店為讓廣大的單身者在11月11日不寂寞，首度於11月9日舉辦「單身想取暖笑話比賽」活動，讓單身者可以互相取暖，過一個單身不寂寞並笑開懷的周末。

SOGO百貨新竹店公關部表示，舉辦笑話比賽是為了讓單身者今年不用擔心又要一個人度過單身節，「魯這麼久終於也有一群人陪你一起過單身節了啦！邀請大家一起講講笑話，一起耍尷尬，然後笑著笑著就哭！」，參賽名額共15人，票數最高者可獲得笑話大師榮譽獎狀及市價3千多元的巨大乾燥花束，參加獎則有市價160元的廢文紙膠帶與廢文飲料提袋。

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