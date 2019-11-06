桃園公車開前門不開後門惹怨 市府交通局拚拉高裝機率

2019-11-06 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／即時報導



桃園市低底盤車輛342輛，但前後門裝設刷卡機比例不到65%，民進黨籍市議員陳治文認為，前後門開門比例低，搭乘公車乘客上下車耗時，認為應提高前後門開門比例，市府交通局回應，開前門、不開後門有2大原因，一是後門尚未裝設刷卡機，二來是若有裝機，公司司機憂心因視線死角，易有乘客逃票未能察覺，將拚裝機率百分百與提高解卡費方向因應。

桃園市政府交通局自106 年4月起全面實施市區公車「買一送一」乘車優惠，民眾使用市民卡乘車，第一趟按核定票價付費，第二趟由市府補助基本票價18元，此優惠大幅提升運量，107年度總運量6065萬6375人次較106年成長約136萬人次，今年運量亦較去年同期成長。

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不過，陳治文發現，優惠帶動搭乘公車人數增加，但卻也衍生尖峰時段乘客上下車擁擠及公車靠站時間較長問題，也可能造成班車延誤，她認為，問題出在不少公車只開前門，不開後門，乘客只能從前門上下車，也因此無法分流乘客，也拉長靠站時間，影響營運效率。

市府交通局指出，全桃園公車共七百多輛，其中低地板公車為342輛，此車型也才有前後門，可在前後門裝設刷卡機，但並非全部車輛的前後門都有裝設刷卡機，因此司機不會開後門讓乘客上下車，也有狀況是，後門雖有裝設刷卡機，司機會因開啟後門視線死角較多，駕駛員難以確認乘客是否上下車刷卡，有乘客因此不刷卡逃票為由，而選擇不開後門。

「前後門一定都要開！」交通局指出，預計今年度可完成後門刷卡機安裝車輛共224輛，比例達65.6%，明年度也將持續協助客運業者向交通部申請補助經費，目標於年底前完成80%，110年度要達標百分之百，也會要求市區客運業者增購低地板車應安裝後門刷卡機。