竹市圖書館興建計畫 議員盼加入公民參與機制

2019-11-06 15:31 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ／新竹即時報導



新竹市文化局今天針對新竹市立圖書館提出施政報告表示，目前文化局圖書館內實體書館藏量約21萬冊，截至今年10月止借閱人次達21.7萬人次，借閱年齡以40至45歲最多，其次為5至9歲，由於建物於民國71年竣工，圖書館使用面積約2067平方公尺，未符合圖書館法規定的1萬平方公尺標準，加上目前圖書空間分散、使用動動線不佳，還存在建物結構與停車不足問題，甚至5月因大雨造成室內漏雨嚴重，因此在教育部補助款4億元，加上自籌款4.5億元的經費，將竹市總圖設計為地下2層、地上4層，共1萬1千平方公尺的建築。

文化局長黃竫蕙在報告中提及，對於館藏以每年增加5千以上、10年內達到31萬冊藏書為目標，並設置可停放約280輛車的停車場。經由13家廠商參與投標評選後，由郭旭原聯合建築師事務所及平田晃久建築設計事務所得標，負責規劃設計與監造。館內將有主題書展、創客空間、展覽空間、新竹書區、視障閱覽區、兒童閱讀區、故事劇場、青少年區、自習室、多媒體視聽區、檔案空間等。

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議員黃美慧建議，自習空間座位狹小，如果不能像台電K書中心提供舒適環境，未來學生也不會想要去使用。議員劉康彥建議，新的圖書館需營造讓人喜愛閱讀的氣氛，而不是讓圖書館成為找資料的地方。議員蔡惠婷建議圖書館可以結合公託，讓孩子可以自主閱讀或親子閱讀，讓孩子愛上閱讀。

議員吳青山、張祖琰、廖子齊等人也針對圖書館基地太小，因此內部空間壅擠狹小提出建言，張祖琰表示盼能與展演中心位置對換，且多媒體空間應跟上時代潮流；廖子齊也說，就基地面積而言，圖書館不到1公頃、展演中心卻超過1公頃，認為文化局應交代與教育部溝通的詳細內容；文化局則回應因經費來源不同，無法隨意更換。