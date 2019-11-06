親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

韓國瑜遭爆買豪宅 高美蘭：洩資遂行政治目的者應受檢視

敲定了！ 林志玲遭爆選這天回台南大婚

擴大共餐竹市移動餐車上路 玄大師生當後勤

2019-11-06 14:33聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

儘管現在有越來越多鄰里有共餐食堂，但有些社區因沒有廚房設備，遲遲無法提供共餐服務，新竹市府為補足共餐服務，推出全國第一輛幸福小蜜蜂移動式餐車，今天舉行啟用記者會。市長林智堅表示，目前竹市已設置56處共餐食堂，加上今天啟動移動餐車，未來即使沒有廚房的社區也可以透過移動餐車，讓更多長輩吃的健康又歡喜。

「當兵下部隊時看到小蜜蜂餐車都特別開心，代表點心飲料來了」，林智堅憶起當兵經驗，直呼有了幸福小蜜蜂，較偏遠的社區長輩都有機會吃到熱騰的飯菜，看到這台車就知道「幸福來了」；林智堅說，幸福小蜜蜂移動餐車經費，來自2017年本市已故郭金灶捐贈，透過社會處妥善規畫，讓郭金灶愛心可以照顧更多長輩。

林智堅今天親身體驗幸福小蜜蜂廚具設施，與長和里長楊金土化身主廚現場烹飪，挑戰鐵板骰子牛與豆酥松阪豬，利用餐車鐵板煎台現場煎出7分熟，外焦酥中間透著粉紅色澤的香嫩骰子牛，獲得在場長輩的一致好評。

社會處表示，移動餐車備有瓦斯爐、煎台、烤箱及冰桶等設備，可以一次烹飪30份餐點，補足沒有廚房社區的共餐需求。社會處李季縈處長表示，幸福小蜜蜂透過官學合作模式，結合玄奘大學餐管系學生實作及社工系社區活動帶領學分成績，導入服務課程，以社區為教育場域，將美味營養又健康的飯菜送到社區，今年將試辦10場、明年50場，需要的社區都可以向社會處提出申請。

新竹市府為補足部分社區沒有廚房提供共餐服務，推出全國第一輛幸福小蜜蜂移動式餐車，...
新竹市府為補足部分社區沒有廚房提供共餐服務，推出全國第一輛幸福小蜜蜂移動式餐車，今天啟用。記者張雅婷／攝影
分享
林智堅今天親身體驗幸福小蜜蜂廚具設施，與長和里長楊金土化身主廚現場烹飪，挑戰鐵板...
林智堅今天親身體驗幸福小蜜蜂廚具設施，與長和里長楊金土化身主廚現場烹飪，挑戰鐵板骰子牛與豆酥松阪豬。記者張雅婷／攝影
分享
玄奘大學餐管系師生今負責供餐，讓長輩試吃移動餐車的共餐菜色。記者張雅婷／攝影
玄奘大學餐管系師生今負責供餐，讓長輩試吃移動餐車的共餐菜色。記者張雅婷／攝影
分享
玄奘大學餐管系師生今負責供餐，讓長輩試吃移動餐車的共餐菜色。記者張雅婷／攝影
玄奘大學餐管系師生今負責供餐，讓長輩試吃移動餐車的共餐菜色。記者張雅婷／攝影
分享
新竹市府為補足部分社區沒有廚房提供共餐服務，推出全國第一輛幸福小蜜蜂移動式餐車，...
新竹市府為補足部分社區沒有廚房提供共餐服務，推出全國第一輛幸福小蜜蜂移動式餐車，今天啟用。記者張雅婷／攝影
分享
玄奘大學社工系師生也將前進社區，帶領長輩一起活動。記者張雅婷／攝影
玄奘大學社工系師生也將前進社區，帶領長輩一起活動。記者張雅婷／攝影
分享

蜜蜂林智堅

相關新聞

桃園公車開前門不開後門惹怨 市府交通局拚拉高裝機率

2019-11-06 15:34

竹市圖書館興建計畫 議員盼加入公民參與機制

2019-11-06 15:31

桃市砸百萬辦木雕賽得獎品竟放走廊 議員疑淪廢棄物

2019-11-06 14:32

楊梅嘉發實業爆地下水三氯乙烯汙染 議員憂為RCA翻版

2019-11-06 13:36

竹縣體育館一次得租整天6.4萬 議員：民眾租不起

2019-11-06 12:19

桃園花彩節周六大溪登場 體驗魅力花海

2019-11-06 11:28

桃園新二代特展 16個「旅行箱」說故事

2019-11-06 00:43

桃園觀音老是灰濛濛 議員批：簡直就是空汙市

2019-11-06 00:14

水溝長年惡臭 揪到豆干廠汙水

2019-11-06 00:13

苗栗市客家粄仔節 10日有吃有玩

2019-11-06 00:10

竹東升格市…只差2千多人 拚建設「搶人」

2019-11-06 00:01

強化機場夜間災害防救能力 桃機公司首次舉行夜間演習

2019-11-05 22:17

競技撲克亞洲盃落地桃園 一連三天賽事開打

2019-11-05 19:39

冰箱冷暖氣家電退稅2千 國稅局：別忘購買半年內申辦

2019-11-05 17:52

新竹市立動物園食物森林啟用 將開放學子環境教育體驗

2019-11-05 17:50

九降風特產！竹縣烏魚產業文化節 本周六美味登場

2019-11-05 17:24

新埔義民廟董事懸宕多年今改選 林光華任董事長

2019-11-05 15:32

秋收冬藏好客味 新竹市客家文化節9日起登場

2019-11-05 14:48

清大教授製作原民科學動畫 紅到國外參展

2019-11-05 14:37

藝術超有事！藝術家用流感影射社會現象

2019-11-05 14:15

「新二代」曾自卑迷失 11月9日策展訴說跨國婚姻生活

2019-11-05 14:09

桃園環科園區烏煙瘴氣？市議員：能搬走的都搬了

2019-11-05 16:49

桃園「癌症村」罹癌比率未偏高 民怨空氣仍有怪味

2019-11-05 16:27

這個社區靠客家粄產業升級 1年吸客萬人

2019-11-05 11:33
看更多

熱門文章

這些商圈客人不見了…學校停辦、北遷 衝擊社區商圈

2019-11-06 00:19

韓國瑜買陸獼猴桃充當澳紐奇異果？ 柯文哲誇：有生意頭腦

2019-11-05 16:33

女消防員擺爛稱怕火救災先躲 黃偉哲嘆：聞所未聞

2019-11-06 11:51

鼻頭角聽濤營區開放了 民眾驚呼：好美喔！

2019-11-06 07:38

基隆地下道像第三世界 該不該廢林右昌說話了

2019-11-05 21:55

全程不看稿！潘孟安施政報告1小時 提112項數據

2019-11-05 20:14

小金門新兵訓練中心先期300人 盼人潮活絡地方發展

2019-11-05 18:57

方文琳為弟弟而跑 帶劇組藝人挑戰田中馬

2019-11-05 16:34

冰箱冷暖氣家電退稅2千 國稅局：別忘購買半年內申辦

2019-11-05 17:52

竹東升格市…只差2千多人 拚建設「搶人」

2019-11-06 00:01

人車爭道危險 新莊民安路丹鳳站終拓寬

2019-11-05 20:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top