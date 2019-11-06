擴大共餐竹市移動餐車上路 玄大師生當後勤

2019-11-06 14:33 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ／新竹即時報導



儘管現在有越來越多鄰里有共餐食堂，但有些社區因沒有廚房設備，遲遲無法提供共餐服務，新竹市府為補足共餐服務，推出全國第一輛幸福小蜜蜂移動式餐車，今天舉行啟用記者會。市長林智堅表示，目前竹市已設置56處共餐食堂，加上今天啟動移動餐車，未來即使沒有廚房的社區也可以透過移動餐車，讓更多長輩吃的健康又歡喜。

「當兵下部隊時看到小蜜蜂餐車都特別開心，代表點心飲料來了」，林智堅憶起當兵經驗，直呼有了幸福小蜜蜂，較偏遠的社區長輩都有機會吃到熱騰的飯菜，看到這台車就知道「幸福來了」；林智堅說，幸福小蜜蜂移動餐車經費，來自2017年本市已故郭金灶捐贈，透過社會處妥善規畫，讓郭金灶愛心可以照顧更多長輩。

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林智堅今天親身體驗幸福小蜜蜂廚具設施，與長和里長楊金土化身主廚現場烹飪，挑戰鐵板骰子牛與豆酥松阪豬，利用餐車鐵板煎台現場煎出7分熟，外焦酥中間透著粉紅色澤的香嫩骰子牛，獲得在場長輩的一致好評。