桃市砸百萬辦木雕賽得獎品竟放走廊 議員疑淪廢棄物

2019-11-06 14:32 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／即時報導



原住民桃園市議員王仙蓮今天在議會市政總質詢，連番批評原民局燒錢辦活動，卻收不到實質效益，尤其市府砸百萬元辦理原住民木雕賽，第一名獎金高達50萬元，但這些得獎展品現在卻放在大溪原住民會館5樓走廊，猶如廢棄物，痛批「市府是錢太多，沒地方花嗎？」

市府今年針對原住民族主題車站辦理「捷伴豐年祭」主題活動，其中一天「原木雕刻日」有原住民木雕比賽，祭出總獎金就有108萬元，包括冠軍50萬元、亞軍20萬元、季軍10萬元，王仙蓮直言，高額獎金讓她瞠目結舌，因為參加全運會個人項目冠軍獎金才32萬元，全國原民運動會比賽個人項目是10萬元，但是原民局大手筆冠軍就發50萬元，堪比國際比賽標準。

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木雕賽得獎作品公布後，今年9月一度被移往桃園市中路二號社會住宅，放在一樓大廳展出，當時總統蔡英文還在市長鄭文燦引導下參觀欣賞，隨後移往農業博覽會展出，王也提供多張照片質疑，現在這些作品都放在原住民會館5樓的走廊，看來就像無人管理的廢棄物，她認為，應該要在放在中壢藝術館或桃園藝文園區展覽，否則令人無法接受。

王還接力批評，市府原民局每年花500萬元的原住民國際音樂節活動，效益到底在哪裡？她認為花了這麼多錢，不如將這些錢省下來，用在原住民的教育或就業培植上，讓原住民有感，而非請了外面及外國的名星，這樣有意思嗎？