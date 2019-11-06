上學更安全 光華國中後門通學步道動工明年1月完工

2019-11-06 13:37 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ／新竹即時報導



光華國中後校門湳雅街長期缺乏學生通行空間，新竹市政府將打造湳雅街長約120公尺首段的通學步道，讓學生及附近居民擁有安全及美觀的通行步道，今天光華國中通學步道工程舉行開工典禮，預計明年1月底完工。市長林智堅期許市府團隊成為改造城市的魔術師，一點一滴的打造步行環境，讓學生上學更安全。

光華國中後校門湳雅街因長期缺乏人行空間，學生上放學必須與車爭道，教育處表示，經市府爭取獲得內政部營建署提升道路品質計畫經費補助642萬元，打造湳雅街120公尺通學步道，以光華國中悅學樓至湳雅街派出所間之巷道為主要改善路段，串連原本在湳雅街停車場前人行步道及里民活動中心。副市長沈慧虹表示，「給孩子安全的路走，就是給我們未來的路走」。

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光華國中校長宋雨親表示，拆除佔用戶之地上物後，將建立寬度4米的通學步道，透過校園邊界綠化、圍牆美化及建置轉角停等區等提升城市美學景觀，建構出一條優質人行動線，營造友善及安全的步行空間，未來除了提供學生通學使用，也改善社區居民散步休憩空間，使社區與學校間更加密切貼近。